Provincia di Cosenza, proseguono gli interventi di manutenzione sulle strade provinciali in vista della stagione estiva

La Provincia di Cosenza prosegue le attività di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, intensificando gli interventi in vista dell’aumento dei flussi di traffico legati alla stagione estiva.



Sono attualmente in corso i lavori di sfalcio dell’erba lungo la Strada Provinciale 29 nel tratto di Guardia Piemontese, finalizzati a garantire maggiore sicurezza per gli automobilisti, migliore visibilità e adeguato decoro delle arterie provinciali.

Parallelamente, in località Regina del Comune di Lattarico, sono in corso gli interventi di bitumazione della Strada Provinciale 94, opera necessaria per migliorare le condizioni del manto stradale e assicurare una viabilità più efficiente e sicura per cittadini e pendolari.

«Stiamo portando avanti un programma capillare di manutenzione delle strade provinciali – dichiara il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli – con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliori condizioni di percorrenza su tutto il territorio provinciale. Gli interventi programmati in queste settimane rappresentano un segnale concreto di attenzione verso le comunità locali e verso i tanti cittadini e turisti che, soprattutto nel periodo estivo, utilizzano quotidianamente la nostra rete viaria».

«Continueremo – conclude Faragalli – a monitorare le criticità presenti sul territorio, intervenendo con tempestività e programmando ulteriori opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, compatibilmente con le risorse disponibili».

La Provincia di Cosenza continuerà nelle prossime settimane con ulteriori interventi di manutenzione lungo diverse arterie provinciali, nell’ambito del piano operativo predisposto per la sicurezza e la valorizzazione della viabilità territoriale.