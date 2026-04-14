Provincia di Cosenza: in corso i lavori di sistemazione della SP 241 tra Tarsia e Spezzano Albanese

La Provincia di Cosenza informa che sono in corso i lavori di sistemazione del corpo stradale lungo la Strada Provinciale 241, in località zona parchi eolici nel territorio di Tarsia, importante asse di collegamento tra Tarsia e Spezzano Albanese.



L’intervento, per un importo complessivo di circa 400.000 euro, si è reso necessario a seguito di cedimenti del rilevato stradale causati da fenomeni gravitativi. I lavori hanno riguardato il ripristino della struttura del corpo stradale, la risagomatura della piattaforma con stesura di binder e il successivo rifacimento del piano viario mediante strato di usura (tappeto), garantendo così maggiore sicurezza e durabilità dell’infrastruttura.

Il presidente della Provincia ha espresso soddisfazione per i lavori in corso d’opera, sottolineando il valore strategico dell’intervento: «La sicurezza delle nostre strade rappresenta una priorità assoluta del nostro programma amministrativo. Intervenire tempestivamente su arterie fondamentali come la SP 241 significa tutelare l’incolumità dei cittadini e garantire collegamenti efficienti tra i territori».

Ha, inoltre, evidenziato il ruolo cruciale della viabilità nello sviluppo economico locale:

«Strade sicure e ben mantenute non sono solo una necessità per la mobilità quotidiana, ma costituiscono anche un volano fondamentale per l’industria turistica, che rappresenta la prima e più grande industria della Calabria. Migliorare i collegamenti significa rendere i nostri territori più accessibili, attrattivi e competitivi».