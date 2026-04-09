Prova in crescendo della Redel che aggancia il secondo posto

Dura praticamente poco più di un quarto il derby calabrese, merito di una Redel Reggio Calabria che fa valere la propria voglia di rivalsa dopo le due sconfitte consecutive con una prova in crescendo. Dal secondo periodo in poi gara mai in discussione.

Fiusco top scorer, doppie cifre per Agbortabi, Marini, Maresca e Clark; molto bene anche i vari Marangon, Laganà e Fernandez, con Cadeo che centellina anche le energie (ancora out Laquintana, recuperato invece Zampa), facendo ruotare tutto il suo roster a referto, specialmente in vista del match di domenica (si torna subito in campo) a Monopoli.

Primo quarto con la Redel che si fa apprezzare per concentrazione e grinta. Di Laganà è Zampa i primi punti, poi Marangon fornisce un ottimo apporto sui due lati, subentrando dalla panchina. Per gli ospiti Boccasavia in evidenza con due bombe dall’angolo per mantenere in scia i suoi, ma Maresca con altrettante triple consecutive piazza il primo mini-allungo neroarancio, sul +8. Distanza che resterà tale al primo intervallo dopo il canestro da sotto di Fiusco. 25-17.

Viola che prende un buon margine di vantaggio, con il parziale di 15-8 nei primi cinque minuti del secondo periodo: sul 40-25 c’è il time out richiesto da coach Cadeo. Preziosi dalla lunga Fiusco (due volte) e Marini (massimo vantaggio di 17 lunghezze). Bene ancora Zampa e dalla panchina i canestri anche di Clark e Agbortabi. Proprio Clark per il +23 con altre due “sentenze” da tre a certificare il controllo della gara da parte dei reggini che volano sul 54-28 con l’appoggio di Fiusco che manda tutti all’intervallo lungo.

Viola che domina letteralmente il terzo periodo, doppiando gli avversari. Bene in difesa, in contropiede, da tre e da due. Praticamente tutto perfetto, con la tripla finale di Zampa che guadagna anche il fallo e completa il gioco da quattro punti per l’81-38 che mette in ghiaccio il match.

L’ultimo periodo è di gestione per la Viola che schiera anche i suoi under visto l’ampio vantaggio e Pes segna anche una bella tripla, con gli apporti di Calogero e Zumbo. Menzione anche per Gagliardi che con canestri da tre per Rende è stato applaudito, pure lui, da tutto il PalaCalafiore. Punteggio finale di 97-52 e Redel che ritorna alla vittoria facendo esultare il pubblico accorso nonostante il turno infrasettimanale.

In classifica Redel che aggancia al secondo posto Ragusa (con gli scontri diretti a favore) che ha riposato. Contestualmente è arrivata la sconfitta di Matera (che deve anche osservare il suo turno di riposo) sul parquet di Corato (97-63): reggini adesso a -2 dalla vetta e domenica c’è proprio in terra lucana il big-match tra le due Virtus. A tre giornate dalla fine tutto può ancora succedere.

REDEL REGGIO CALABRIA – BIM BUM BASKET RENDE 97-52

(25-17/54-28/81-38)

REDEL REGGIO CALABRIA: Fiusco 20, Agbortabi 15, Marangon 9, Laganà 6, Fernandez 5, Zampa 10, Marini 3, Maresca 12, Zumbo, Clark 14, Calogero, Pes 3. Coach: Cadeo.

BIM BUM BASKET RENDE: Gagliardi 6, Usai, Diakhate, Cavalieri 5, Cerchio, Lucadamo, Boccasavia 22, Cagnacci 8, Schifeo 2, Yeyap 9. Coach: Carbone.

ARBITRI: M. Filesi e P. Filesi sezione Chiaramonte Gulfi (Ragusa)