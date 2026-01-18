Prova eccelsa della Domotek Volley Reggio Calabria che spodesta la capolista dalla vetta

Prova eccelsa della Domotek Volley Reggio Calabria a cui, sul campo della BCC Castellana Grotte, riesce l’operazione sorpasso.



Sin dal primo set, con atteggiamento aggressivo, complice la posta in palio, senza emozioni ma emozionando, ha disputato un match in grande stile portando a casa un secco 0-3 spodestando così la rivelazione del torneo e prendendo in mano le redini del girone.

Capolavoro di gruppo per una gara mai in discussione.

Tutt’altra storia rispetto alla sfida di andata grazie alla crescita della formazione amaranto, orchestrata da un superbo Saitta ed un sontuoso Lazzaretto. Prestazioni eccellenti anche di Capitan Laganà e Presta, De Santis, Mancinelli e Rigirozzo.

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE-DOMOTEK VOLLEY REGGIO CALABRIA 0-3

(19-25, 24-26, 18-25)

Castellana Grotte: Reale, Pasquali 3, Guadagnini, Santostasi, Pavani 3, Cappadona 2, Chiapello 10, Barretta, Picchi, Brucini 2, Orlando Moscardini 6, Casaro 8, Iervolino 13. Allenatore Barbone

Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli 7, Spinello, Zappoli, Presta 5, Lopetrone, Saitta 2, Motta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 15, Lazzaretto 18, Rigirozzo 9, Parrini. Allenatore Polimeni, Assistente Vandir Dal Pozzo.

