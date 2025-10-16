Protezione Civile, la Calabria ospita la mostra “Terremoti d’Italia”: dal 18 ottobre al 15 novembre a Montalto Uffugo

La mostra Terremoti d’Italia, realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, sarà ospitata in Calabria, su iniziativa del Comune di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, dal 18 ottobre al 15 novembre 2025.

La Mostra sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede ex Fincalabra-Invitalia in Via Aristide De Napoli, 19 a Pianette di Montalto Uffugo.

L’inaugurazione si terrà sabato 18 ottobre alle 10.30.

Sarà possibile prenotarsi per visitare la Mostra gratuitamente, attraverso una piattaforma informatica che gestirà gli accessi.

L’obiettivo è quello di far conoscere e approfondire ai visitatori uno dei rischi naturali che più interessano il nostro Paese ed in particolar modo la Calabria: il rischio sismico.

Questo è possibile attraverso la memoria degli eventi sismici avvenuti nel passato, la conoscenza del fenomeno fisico e degli strumenti utilizzati per misurarlo, la consapevolezza dei comportamenti da adottare in situazioni di rischio e delle soluzioni tecnologiche grazie alle quali è possibile ridurre la vulnerabilità delle costruzioni.

Terremoti d’Italia punta a stimolare i cittadini, in particolare i più giovani, a un ruolo attivo nel campo della prevenzione. Il percorso di visita della mostra, guidato dai volontari dell’associazione Lares Italia, si articola in più aree: si parte dalla conoscenza del fenomeno fisico e dagli strumenti utilizzati per misurarne la forza, per passare poi alla storia e alla pericolosità sismica del nostro Paese, per affrontare i temi della vulnerabilità delle città e delle costruzioni, degli accorgimenti per rendere più sicura la propria abitazione, dei comportamenti da adottare prima, durante e dopo situazioni di rischio, arrivando poi ai due spettacolari simulatori sismici, progettati per riprodurre il movimento sismico.

Sulla stanza sismica i visitatori possono vivere in sicurezza l’esperienza del terremoto, osservandone direttamente e da vicino gli effetti.

Anche la campagna di comunicazione “Io non rischio” del Dipartimento della protezione civile e partner istituzionali e scientifici, sulla diffusione delle buone pratiche di protezione civile è parte integrante della Mostra: volontari calabresi incontreranno i visitatori lungo il percorso espositivo per parlare con loro dei rischi naturali ai quali il territorio dove vivono è esposto.

Semplicità di linguaggio, approccio multidisciplinare e metodo partecipativo sono le caratteristiche che rendono Terremoti d’Italia una mostra adatta a ogni tipo di pubblico. Perché ridurre il rischio sismico nel nostro Paese è un obiettivo che può essere raggiunto solo con la partecipazione e l’impegno di tutti.