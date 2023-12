Prospettive economiche e finanziarie dell’Italia nel 2024: la possibile ripresa e le nuove opportunità di investimento

L’Italia tra presente e futuro

L’Italia ha vissuto anni durissimi, prima a causa della pandemia che ha colpito il nostro Paese in modo particolarmente incisivo, soprattutto al Nord, poi con la guerra in Ucraina e la crisi economica e delle materie prime. Il colpo di coda è stato un rialzo dei prezzi incontrollato, meglio conosciuto come inflazione.

Proprio l’inflazione ha spinto la BCE ad aumentare gradualmente, ma costantemente, i tassi di interesse su prestiti e mutui. Le conseguenze sono state quelle che tutti avevano previsto: consumi ridotti in termini di volumi e di valore. Il 2023, dunque, è stato un anno estremamente duro, che ha messo a dura prova i consumatori. Ciò accade sempre quando aumentano i prezzi ma i salari restano gli stessi e, in Italia, questi sono fermi da anni.

Le misure adottate sembrano avere messo un freno, per ora, all’inflazione, ma secondo la presidente della Bce, Christine Lagarde, le prospettive a medio termine continuano ad essere incerte. Quindi, i tassi di interessi attuali resteranno tali ancora per un po’. Difficile dire quando torneranno a scendere e se non vi saranno ulteriori rialzi. Nonostante ciò, le previsioni economiche per il nostro Paese sono tutt’altro che cupe.

Prospettive economiche e finanziarie dell’Italia nel 2024

Il 2024 rappresenterà, per l’Italia, un cruciale periodo di transizione economica, caratterizzato da una serie di sfide e opportunità che molto peso avranno sul destino finanziario del Paese. Dopo l’impatto devastante della pandemia di COVID-19, le incertezze politiche degli anni precedenti, la guerra in Ucraina con la crisi economica e delle materie prime, l’Italia sta cercando di costruire una solida base per una ripresa sostenibile.

Le previsioni economiche dell’ISTAT per il 2024suggeriscono una graduale ma costante ripresa dell’economia, che ha già dato i primi segnali positivi – nonostante tutto – nel 2023. Il PIL dovrebbe registrare un aumento dell’1,1% e i consumi dovrebbero tornare a salire, grazie alla diminuzione delle disoccupazione e all’attesa discesa dei prezzi dei beni energetici e, si spera, dell’inflazione.

Gli investimenti tra vecchie e nuove opportunità

Lo scenario, come già detto, rimane incerto e ciò spingerà gli investitori a optare per soluzioni dinamiche e per una certa diversificazione. Lo stesso vale per quei consumatori che hanno, magari, dei risparmi da parte e che vorrebbero far fruttare.

Ma la logica dell’investimento a lungo termine sta lentamente tramontando. Tolto il settore immobiliare, dove, però, ormai si investe per lo più per puntare sugli affitti a breve termine, nettamente più remunerativi rispetto a quelli a lungo termine, la strategia che si sta facendo strada attualmente è quella del “mordi e fuggi”, nella prospettiva di ottenere un rendimento nel più breve tempo possibile.

Il trading online, grazie agli sviluppi incessanti della tecnologia e alla mediazione dei broker online come Vantage FX, eToro, Binance e così via, è una forma di investimento che ben si presta all’attuazione di questa strategia. Come tutti gli investimenti finanziari, ci sono dei rischi e bisogna levarsi dalla testa le prospettive di guadagno facile che a volte vengono propinate, soprattutto da chi non opera in questo settore con trasparenza e nel rispetto delle regole.

Cosa vuol dire fare trading online

Fare trading online non vuol dire altro che comprare e rivendere azioni e asset ma, a differenza del passato, lo si fa su Internet, attraverso le piattaforme di trading online, anche dal proprio cellulare, investendo somme che possono variare anche di molto e che dipendono soprattutto dalle disponibilità personali dei trader.

Una piattaforma di trading online non è altro che un’applicazione, per desktop o per dispositivi mobili, messa a disposizione per negoziare i titoli. Quello che bisogna fare è creare un account su una di queste piattaforme e finanziare il proprio conto, prima di poter effettuare le transazioni.

Dalla piattaforma di trading è possibile accedere ai mercati, comprare e vendere azioni, monitorare e gestire i propri conti e anche usufruire di interessanti funzionalità e strumenti, come quotazioni in tempo reale, grafici, aggiornamenti, strumenti di analisi tecnica e altre risorse, incluso il copy trading, che offre la possibilità di “copiare” letteralmente le strategie di altri trader più esperti.

Come scegliere la piattaforma di trading online su cui operare

Esistono tante piattaforme di trading online, ma non tutte sono adatte ai principianti. Chi è alle prime armi dovrebbe optare per una piattaforma con un’interfaccia intuitiva e facile da usare. Un’opzione interessante è il conto demo, che permette di esercitarsi con un conto gratuito e investendo somme davvero minime. Una sorta di “palestra” dove allenarsi prima di buttarsi realmente in questa avventura, utilizzando strumenti messi a disposizione proprio con questo scopo.

Quando si passa al trading vero e proprio, ci sono da considerare le commissioni legate alle transazioni. Queste possono variare, anche notevolmente, da una piattaforma all’altra. Dunque, è bene informarsi in anticipo.

Infine, ma non in ordine di importanza, la reputazione della piattaforma. Come già detto, esistono tante piattaforme di trading online, ma è necessario assicurarsi che la società che sta dietro alla piattaforma sia autorizzata dalla CONSOB, che gli standard di sicurezza e privacy siano elevati e che le informazioni relative ai costi delle commissioni e alla gestione dei conti siano chiare e trasparenti. Il rischio di eventuali costi nascosti, infatti, è sempre in agguato.

Gli errori da evitare

Innanzitutto, è bene dire che, se sei stato contattato, tramite e-mail, SMS o altro, e ti sono state fatte proposte prospettive di guadagno facile e immediato, molto probabilmente non si tratta di una società seria e dovresti cercare altrove per fare trading online.

Inoltre, una volta individuata la piattaforma giusta, considerando anche le commissioni applicate alle transazioni e i costi di gestione del conto, meglio non effettuare subito alcuna transazione, senza esserti prima allenato con un conto demo. Prima di fare ciò, è necessario studiare tutto il materiale disponibile, non solo sulla piattaforma ma anche altrove, per capire come funziona il trading online.

Infine, il trading online è, come tutti gli investimenti speculativi, associato a dei rischi, che sono legati soprattutto alla volatilità dei prezzi. Per questo, è importante fare attenzione, investire solo l’importo che ci si può permettere di perdere ed evitare di farsi prendere la mano. Il trading online è un’attività che può dare la stessa adrenalina del gioco d’azzardo e, come tale, creare dipendenza.