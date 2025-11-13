Proseguono i lavori sulla SP1dir tra Taurianova, Molochio e Varapodio

Proseguono i lavori di rifacimento e messa in sicurezza dei tratti stradali lungo la SP1dir, arteria fondamentale di collegamento tra i comuni di Taurianova, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Varapodio e Oppido Mamertina. L’intervento, del valore complessivo di 5 milioni di euro, è finanziato con risorse FSC 2021-2027 della Regione Calabria e coordinato dal Settore 11 – Viabilità dell’Ente metropolitano.

I lavori interessano circa 19 chilometri di tracciato e prevedono opere di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale per migliorare la sicurezza della circolazione, con il rifacimento del manto

stradale, la realizzazione di nuove cunette, cordoli, barriere di sicurezza e la regimentazione delle acque meteoriche.



“Questo – afferma Carmelo Versace, vicesindaco metropolitano, con delega alla Viabilità – è un segnale concreto della presenza dell’Ente metropolitano anche nelle aree più periferiche del territorio. A differenza di chi perde tempo in polemiche sterili e cerca scuse poco credibili davanti alla propria comunità, noi preferiamo agire.

Perché alla fine contano i fatti, non le parole — e noi i fatti li stiamo portando ogni giorno sul territorio”.

Versace ha sottolineato come il progetto si inserisca in un più ampio programma di manutenzione straordinaria e rigenerazione della rete viaria metropolitana, reso necessario anche per via del deterioramento delle infrastrutture a causa di eventi meteorici sempre più intensi.

“Il nostro obiettivo — ha aggiunto il vicesindaco — è garantire una viabilità sicura, efficiente e moderna. L’intervento sulla SP1dir rappresenta un tassello di una strategia più ampia che mira a superare le criticità storiche del territorio e a favorire la mobilità tra i centri dell’area tirrenica e la Piana di Gioia Tauro. Ringrazio il dirigente Benestare e tutto lo staff del settore Viabilità per il lavoro puntuale e di qualità che

consentirà di avviare i cantieri in tempi brevi.

L’intervento prevede anche la possibilità di modifiche e integrazioni in itinere, grazie alle economie di gara e ad ulteriori fonti di finanziamento, con l’obiettivo di estendere i lavori ai tratti ancora critici della SP1dir”. “Non ci fermeremo a questo primo lotto — ha concluso Versace — ma continueremo a cercare risorse per completare la messa in sicurezza dell’intera arteria. È un impegno che abbiamo assunto con i cittadini e che intendiamo portare avanti con determinazione”.