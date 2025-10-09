Proseguono gli interventi sulla linea ferroviaria in Calabria: modifiche alla circolazione dei treni

rosegue l’articolato programma di interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana in Calabria. Lungo i circa 170 km della linea ferroviaria jonica tra Sibari e Catanzaro Lido sono in corso i lavori per l’adeguamento delle opere d’arte, l’elettrificazione e l’upgrade tecnologico con sistema ERTMS (European Rail Transport Management System) per il miglioramento dell’affidabilità dell’infrastruttura in termini di regolarità della circolazione e qualità del servizio.

La sospensione della circolazione tra Sibari e Crotone, dove sono in programma interventi di consolidamento, manutenzione e potenziamento infrastrutturale a diversi ponti, sottovia e travate metalliche, propedeutici alla futura velocizzazione della linea, è prevista dal 10 ottobre.

Fra Crotone e Catanzaro Lido invece la circolazione è ripresa lo scorso 15 settembre. Sono stati completati gli interventi di adeguamento di alcune porzioni interne della Galleria Cutro e le variazioni plano altimetriche del binario esistente, attività funzionali a consentirne l’elettrificazione. Gli interventi continuano sull’intera tratta con l’allestimento della palificata per la trazione elettrica, le attività di cantierizzazione, demolizione e bonifica ordigni esplosivi per la realizzazione delle 3 sottostazioni elettriche.

Avviati anche i lavori nella stazione di Crotone che riguardano la riqualificazione degli spazi interni ed esterni di stazione ed il miglioramento dell’accessibilità. Gli interventi, finanziati con fondi PNRR, andranno avanti anche nel 2026 e si concluderanno in linea con i vincoli del finanziamento.

Il valore complessivo degli investimenti in oggetto ammonta a oltre 362 milioni di euro finanziati anche con fondi PNRR: circa 56 milioni per l’installazione del sistema ERTMS su complessivi 172 km di linea Sibari – Catanzaro, circa 200 milioni per l’elettrificazione della linea Sibari-Crotone-Catanzaro Lido, circa 106 milioni per il consolidamento delle opere d’arte propedeutico alla futura velocizzazione della linea.