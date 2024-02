Prosegue la protesta degli agricoltori nel Vibonese, la ricetta di Di Bella: “Meno burocrazia, più tutela della produzione”

Gli agricoltori e gli allevatori del Vibonese, supportati da diversi cittadini, proseguono nella protesta avviata oltre un mese addietro. Un’iniziativa non facile ma che, grazie alla determinazione e al sacrifico, ha consentito “la maturazione di idee precise” spingendo i promotori a “fare l’impossibile per rendere esecutive una serie di proposte” da esporre ai rappresentanti politici e istituzionali. In particolare, le richieste riguardano “la tutela del Made in Italy, la diminuzione dei costi di produzione, la tutela del territorio e la riduzione della fauna selvatica che sta compromettendo le produzioni locali”. In merito è intervenuto il sindaco di Dinami, Nino Di Bella, la cui proposta consiste sostanzialmente in “un’accelerazione burocratica”, nella richiesta alla Regione Calabria di “creare una filiera per i cinghiali concentrata sulla macellazione” e nell’apertura di un tavolo con il presidente della Regione Roberto Occhiuto e con l’assessore Gianluca Gallo al fine di “individuare le soluzioni più percorribili”. Il primo cittadino ha rilevato che “la questione non investe solo gli agricoltori ma anche i consumatori finali su cui ricadono i rincari e che, con il mancato aumento proporzionale degli stipendi, vedono sensibilmente decurtato il loro potere d’acquisto” e ha pertanto invitato a “non rassegnarsi” e a “continuare a battersi per la difesa dei propri diritti e per l’avvio di un percorso di sviluppo stabile e duraturo”.