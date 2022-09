Proroga tirocinanti, Grillo: “Sono indispensabili per il Parco delle Serre”

“Apprendo con grande soddisfazione la notizia secondo la quale saranno prorogati di ulteriori dodici mesi i contratti per i tirocinanti di inclusione sociale della regione calabria. La decisione del Governo Occhiuto ci fa tirare un sospiro di sollievo, poiché oltre a garantire un minimo di sostegno per madri e padri di famiglia in un momento assai delicato della vita economica e sociale del Paese, garantisce continuità ed efficienza a tutti quegli enti che della prestazione professionale ed esperienza dei tirocinanti hanno tratto vantaggi”.

È quanto afferma il commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo, secondo il quale l’Ente di tutela ambientale “non avrebbe potuto fare meno del personale che attualmente è in forza”.

Con “uno sguardo alle potenzialità del territorio e un occhio rivolto al mercato del lavoro”, Grillo rileva che “per mettere a sistema gli aspetti legati alla sicurezza e alla tutela del territorio e investire sul turismo sostenibile e fare in modo che con la propria offerta si possa intercettare quella fetta, sempre più vasta, di viaggiatori che non si accontentano delle solite vacanze è indispensabile per l’Ente disporre di queste risorse umane”.

“Il segnale che il presidente Occhiuto ha lanciato dunque, dimostrando grande sensibilità – aggiunge – non solo ci incoraggia ad andare avanti, ma ci motiva a fare bene e meglio. L’impegno dei 35 tirocinanti continuerà per un ulteriore anno dando ulteriore e necessario slancio alle attività di manutenzione, pulizia e decoro dell’area protetta”.

“Proseguire con il successo di un progetto pensato per un aria vasta, come appunto può essere il parco delle Serre – conclude Grillo – si regge su azioni concrete e risposte immediate, e in presenza di una dotazione organica carente, nei numeri e insufficiente per professionalità, evidentemente è destinato a fallire”.