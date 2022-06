Proprietario di una palestra gravemente ferito a colpi di mitragliatore a Cetraro

Ieri sera tardi, lunedì, a Cetraro, località costiera del Cosentino, 46enne proprietario di una palestra a Guardia Piemontese, Guido Pinto, è stato ferito a colpi di mitragliatore che lo hanno centrato alla schiena.

L’uomo, che non ha mai avuto problemi con la giustizia, si trovava all’interno dell’automobile di sua proprietà, un’Alfa Romeo 156. Prestatigli i primi immediati soccorsi, allertati dalla stessa vittima grazie allo smartphone, è stato trasportato presso l’ospedale di Cetraro prima del trasferimento al nosocomio cosentino “Annunziata dove i medici, sottopostolo ad un intervento chirurgico, non hanno ancora sciolto la prognosi. Le indagini sul grave fatto di sangue sono condotte da i Carabinieri che, come di consueto nelle prime fasi, stanno battendo tutte le piste.