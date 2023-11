Proposte per il commercio ambulante: convegno in Senato promosso da Ana-Ugl

Mercoledì 22 novembre alle ore 15 il Senato della Repubblica apre le porte alle proposte per il commercio ambulante in Italia. L’Associazione Nazionale Ambulanti (Ana-Ugl) promuove presso la sala di Santa Maria in Aquino (Piazza Crapanica, 72) un momento di confronto nel quale dare voce a idee, proposte e testimonianze provenienti dai principali protagonisti delle piazze dei mercati, delle fiere e di tutte le altre forme di commercio in movimento di tutta Italia.

La crisi del settore, il rinnovo delle concessioni al 2032, il riconoscimento del lavoro usurante per la categoria, la tassa fissa, la riforma del canone unico patrimoniale, la riqualificazione e valorizzazione dei mercati e degli eventi fieristici come attrattori per il turismo anche attraverso il progetto il mercato dei borghi.

Il convegno sarà trasmesso sulle web tv e sul canale Youtube del Senato, interverranno i principali esponenti di Ana Ugl: il presidente nazionale Ivano Zonetti, il segretario nazionale Marrigo Rosato, i vicepresidenti nazionali Alessandro Musolino, Vittorio Pasqua, e Angelo Pavoncello, il consulente per il progetto mercato dei borghi, Pier Francesco Milana, e tutti i circoli regionali di Ana Ugl.

Ana Ugl Calabria sarà presente con tutto il direttivo regionale: presidente regionale Mario Pino, segretario regionale Domenico Fimiano, i vicepresidenti Salvatore Alessandria, Salvatore Scerbo, Antonio Ferraro, Adele Grande e tutti i presidenti delle sezioni provinciali calabresi con le rispettive segreterie.

Numerosi rappresentanti del Governo e del Parlamento hanno già dato la loro adesione, annunciando la partecipazione. L’evento sarà moderato dal giornalista Daniele Priori.