Proposta di ridurre il Pronto soccorso di Serra, Barillari: “Inaccettabile, pronti a batterci per il potenziamento”

Il sindaco Alfredo Barillari commenta con amarezza la proposta della dottoressa Marianna Rodolico volta alla riduzione del Pronto soccorso dell’Ospedale San Bruno da h24 ad h12 e ribalta i termini della discussione rilevando che lo stesso “non solo va mantenuto h24 ma potenziato così come previsto dagli atti e i Dm che lo riguardano”.

Il primo cittadino premette di aver “sempre affrontato l’argomento sanità” confrontandosi “con medici e personale sanitario che lavora nel nostro territorio” e quindi è convinto che “siano loro i primi a cui dimostrare solidarietà”, ma ritiene che “questa soluzione sarebbe inaccettabile”.

“Non è concepibile – argomenta Barillari – pensare ad un ridimensionamento del Pronto soccorso di Serra per sopperire alle problematiche di Vibo.

Il diritto alla sanità va preservato a prescindere dai numeri di accesso alle strutture, soprattutto in un territorio classificato come ‘zona disagiata’ e nel quale un primo intervento di soccorso risulta essere spesso determinante”.

Ad avviso di Barillari, “le soluzioni non vanno trovate ridimensionando ciò che esiste, bensì rilanciando l’intero sistema sanitario per tutelare medici, sanitari e tutti i cittadini. Sia ben chiaro quindi – conclude – che, ove mai una proposta del genere dovesse essere presa in considerazione, non staremmo sicuramente a guardare”.