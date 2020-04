“Pronto Soccorso di Locri pieno di pazienti in attesa di ricovero”: la Lega chiede di “sospendere i proclami” e di adottare “provvedimenti immediati”

“Situazione critica al Pronto Soccorso di Locri: è pieno di pazienti in attesa di ricovero poiché l’esito dei tamponi eseguiti ritarda ad arrivare, mentre medici e infermieri sono costretti a lavorare in condizioni proibitive, e i pazienti stazionano in Pronto Soccorso in condizioni disagiate”.



Lo dichiara Pasquale Ceratti, coordinatore della Lega Calabria – Area jonica provincia di Reggio Calabria che aggiunge: “i tamponi andrebbero eseguiti e letti in ospedale, non inviati per lettura a 100 km di distanza.

Come se non bastasse mancano tamponi a sufficienza e il tampone non è stato eseguito come di dovere a tutti i dipendenti (classificabili a questo punto in dipendenti di serie A e di serie B). È tempo di sospendere i proclami e (adottare, ndr) provvedimenti immediati!”.