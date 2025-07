Pronta al via la rassegna “Serra d’Estate 2025”: musica di qualità, mostre e dibattiti di livello per esaltare le eccellenze locali

Conto alla rovescia quasi terminato per l’avvio delle manifestazioni estive a Serra San Bruno. Il programma si presenta particolarmente ricco e variegato ed abbina momenti di qualità dedicati allo svago ed alla cultura con iniziative destinate a stimolare profonde riflessioni sulle possibili strategie di sviluppo.

Tra il 25 ed il 27 luglio è previsto lo speciale appuntamento con “Armonie d’Arte Festival”, combinazione di note e tocchi d’arte concentrata in punti significativi della città. In apertura (25 luglio), ecco “Ode al creato” concerto pensato per festeggiare gli 800 anni del Cantico delle Creature che avrà luogo nel nuovo piazzale del Santuario di Santa Maria del Bosco in uno scenario illuminato da 6000 candele.

La sera successiva sarà la volta dei Concerti nelle splendide chiese del centro storico: “In Laus et Amor” di Stefano Albarello alle ore 21 nella Chiesa Maria Santissima Assunta in Cielo di Spinetto; a seguire, nella Chiesa Addolorata, l’esibizione “Ecce Quidam Peregrinus” del gruppo vocale Laurence Feininger.

La tre giorni culminerà con “Pietre che cantano”, celebrazione per i 500 anni della morte di Giovanni Palestrina, alle ore 21 nella Chiesa Assunta di Terravecchia.

Rientrano nel progetto “TER.RE” (territori in rete) i dibattiti promossi nell’ambito della Strategia nazionale Area interne “Jonico-Serre” e le relative manifestazioni musicali in calendario tra il 4 e il 21 agosto, su tutte quelle degli “Sugarfree”, il 7 Agosto e di Morgan e Megaheartz con Calabria Orchestra dell’11 agosto.

Il 9 e 10 agosto (per il secondo anno consecutivo) sarà la volta del “Serra Comics”.

Tra fumetti, cartoon e cosplayer, nelle due serate si susseguiranno sul palco i Gem-Boy e la Ciurma Cartoon Band.

Attese inoltre le serate ferragostane: il 14 agosto “Cugini di Campagna” in concerto a cura delle confraternite dell’Assunta. Il 15 agosto poi sarà la volta dei “Parafonè”, grazie alla collaborazione delle confraternite con il Comune.

Dalla stessa sinergia nascono le serate in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria de’ Sette Dolori: il 20 settembre “Sherrita Duran & Band”, il 21 “Le orme dei Pooh” a cura della confraternita e il 22 il tradizionale concerto di musica classica.

Senza bisogno di presentazioni, infine, la festa del fungo 2025, giunta alla sua XII edizione, prevista il 26-27 settembre e il 4-5 ottobre, a cura della Pro Loco di Serra San Bruno in collaborazione con Comune, Gal e Parco delle Serre.

La rassegna si concluderà con il concerto di Cecè Barretta nella piazza antistante la Chiesa di Spinetto (evento rientrante in “TER.RE”, per la strategia nazionale aree interne di cui il comune di Serra San Bruno è capofila nell’area Jonico/Serre).

“Grazie alla sinergia con il Gal ‘Terre vibonesi’ ed alla preziosa collaborazione con le associazioni locali – ha affermato l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Barillari – siamo riusciti a mettere in campo un pregevole palinsesto che copre un ampio spazio temporale e che soprattutto coinvolge tutte le fasce d’età stimolando l’interesse per i nostri luoghi e per le eccellenze che intendiamo valorizzare.

Abbiamo scelto di puntare sulla musica che unisce, sui dialoghi basati sul confronto e sulla condivisione, sul fascino della nostra storia, della nostra arte e della spiritualità bruniana. È un programma – ha concluso il sindaco – che si rivolge ai nostri cittadini ma anche ai visitatori che si innamorano sempre più di Serra San Bruno, città che regala gioia e che negli ultimi anni ha vissuto un vero e proprio rinascimento anche dal punto di vista culturale”.