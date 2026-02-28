Pronostici rispettati: 3-0 Puliservice anche nella penultima di campionato

Pronostici rispettati.

La Puliservice vince anche la penultima di campionato.

La stagione regolare si chiuderà il 7 marzo alle 19 tra le mura amiche contro la Rodinò di Siderno, attualmente ottava forza del torneo.



A Bova è ordinaria amministrazione e successo 0-3: 10-25, 12-25, 13-25 i parziali.

Nel frattempo, ci sono novità in arrivo dalla Coppa Calabria Memorial Sergio Sorrenti.

Dopo la qualificazione, rocambolesca ed emozionante, ottenuta contro l’Arpaia Lamezia, le amaranto, in attesa di conoscere la sede di gioco delle Finals regionali, adesso conoscono l’avversaria.

Capolavoro in rimonta al Golden Set della New Teosidos che passa il turno battendo Castrovillari, ribaltando il risultato dell’andata e proponendosi come sfidante per le ragazze di mister Franco Giglietta.

La data è il 14 marzo, prima del playoff.