Promozione sui Social, attivata la pagina Instagram del Comune di Serra San Bruno

Nell’era digitale in cui viviamo, la presenza online è diventata cruciale per promuovere e far conoscere le bellezze di luoghi unici come Serra San Bruno. L’Amministrazione comunale sin dal suo insediamento ha compreso “l’importanza di sfruttare i social media come uno strumento efficace per valorizzare e condividere le ricchezze culturali e naturali della città”.

“La promozione sui social – spiegano infatti gli amministratori – non solo rappresenta un mezzo immediato per raggiungere un vasto pubblico, ma svolge un ruolo cruciale nel plasmare l’immagine di Serra San Bruno. Attraverso piattaforme come Facebook e Instagram possiamo far conoscere la storia della città, evidenziare gli eventi culturali, e mostrare la bellezza dei suoi paesaggi”.

In particolare, l’assessore Sabina Maiolo sottolinea che “abbiamo potuto constatare l’efficacia della comunicazione via social con la rassegna appena conclusa del Visit Serra Festival ‘Natale nel Parco’. Oltre ai canali di promozione tradizionali, il largo uso fatto della pubblicità via social ha contribuito ad aumentare la visibilità della rassegna ed è stato una discriminante fondamentale per il successo della stessa”. Secondo la componente dell’Esecutivo, “le immagini e i video condivisi sui social media diventano una finestra aperta su Serra San Bruno, consentendo alla città di migliorare la sua posizione nella ricerca organica sui motori di ricerca e permettendo a residenti e visitatori di esplorare gli angoli più suggestivi e nascosti della città”.

“La vetrina digitale che offre Instagram – aggiunge – deve essere sfruttata, pertanto invitiamo tutti coloro che amano immortalare le bellezze della nostra cittadina ad usare l’hashtag #veniteaserra e ad aiutarci a far emergere Serra San Bruno come una destinazione imperdibile e proiettare così la città in un contesto globale”.