Promozione Pallavolo Rossano: l’impresa è compiuta

La Pallavolo Rossano ASD scrive una delle pagine più belle della propria esistenza sportiva espugnando il parquet della Puliservice Reggio Calabria nella decisiva gara 3 della finale playoff e conquistando una meritatissima promozione in Serie B.

Finisce 3-1 per le ragazze di Luigi Zangaro, al termine di una sfida intensa, emozionante e giocata con il cuore prima ancora che con la tecnica. Un successo che rappresenta il coronamento di nove mesi vissuti sempre ad altissimo livello, tra sacrifici, allenamenti, rinunce, gioie e momenti difficili affrontati senza mai perdere la rotta.

A Reggio, in casa delle amaranto, le gialloblù hanno disputato probabilmente la partita più importante e più matura dell’intera stagione. Una prestazione di personalità, costruita con lucidità, determinazione e una straordinaria consapevolezza dei propri mezzi.

Eppure l’inizio non era stato semplice. La Puliservice, spinta dal proprio pubblico e forte di una squadra costruita per il salto di categoria, prova subito a mettere pressione alle gialloblù. Le padrone di casa partono meglio e si portano sul 4-0. Ma è proprio in quel momento che emerge la forza mentale della Pallavolo Rossano.

Nessuna frenesia.

Le ragazze di Luigi Zangaro ricuciono lo strappo con pazienza, trovano ritmo in ricezione e iniziano a colpire con continuità in attacco. Punto dopo punto la gara cambia volto. Rossano prende fiducia, costruisce break importanti e chiude il primo set sul 25-19, lanciando un messaggio chiaro alla finale.

La risposta della Puliservice arriva nel secondo parziale. Le due squadre si affrontano a viso aperto in un set equilibratissimo, caratterizzato da scambi lunghi e da un’intensità degna di categorie superiori. Fino al 17 pari regna l’equilibrio assoluto, poi le reggine trovano lo spunto decisivo e riescono a riportare la situazione in parità con il 25-22.

È il momento più delicato della partita.

Ma la Pallavolo Rossano dimostra ancora una volta di possedere qualcosa di speciale.

Nel terzo set le gialloblù rientrano in campo con una determinazione feroce. L’approccio è perfetto. Il vantaggio accumulato nelle prime battute consente alle rossanesi di gestire la pressione e di mantenere sempre il controllo della frazione. Reggio prova più volte a rientrare in partita, ma Rossano non arretra di un centimetro e chiude nuovamente sul 25-19.

A quel punto la Serie B è vicina. Vicinissima.

Nel quarto set la tensione si percepisce su ogni pallone. Le due squadre sanno che ogni errore può essere decisivo. Si procede inizialmente punto a punto, ma quando il traguardo comincia a intravedersi, la Pallavolo Rossano accelera con decisione. Le gialloblù aumentano la qualità del proprio gioco, difendono ogni pallone con ferocia e trovano break pesantissimi che spezzano definitivamente le speranze delle padrone di casa.

Il 25-19 finale scatena la festa.

Una festa rincorsa per un’intera stagione.

Al fischio conclusivo il campo si trasforma in un’esplosione di emozioni. Atlete, staff, dirigenti e tifosi si ritrovano abbracciati in un’unica, immensa gioia.

Sugli spalti il pubblico gialloblù regala uno spettacolo straordinario. Per tutta la partita ha sostenuto la squadra senza sosta, trasformando una trasferta difficilissima in una sorta di casa lontano da casa. E proprio quell’abbraccio finale tra squadra e tifosi racconta meglio di qualsiasi risultato il significato di questa impresa.

La premiazione chiude una serata destinata a rimanere nella memoria collettiva dello sport rossanese. Le medaglie, la coppa consegnata dal presidente del Comitato Regionale FIPAV Carmelo Sestito, gli applausi sportivi delle avversarie e l’entusiasmo dei sostenitori gialloblù diventano le immagini simbolo di un traguardo costruito giorno dopo giorno.

Ora ci sarà tempo per programmare il futuro, per pensare alla Serie B e alle nuove sfide che attendono la società.