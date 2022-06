Promozione del territorio, siglato un protocollo d’intesa tra Mangiatorella SpA e delle Serre

Il Parco delle Serre, impegnato nelle attività di protezione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico, ha siglato con Mangiatorella SpA un protocollo d’intesa per raggiungere la missione condivisa di promuovere la conoscenza delle bellezze del territorio delle Serre insieme alle realtà storiche e produttive che esso ospita.

L’accordo, sottoscritto dal commissario straordinario Alfonso Grillo con il supporto del direttore Francesco Maria Pititto, vuole porre le basi di una collaborazione che metterà in campo know how e competenze specifiche allo scopo di aumentare la notorietà e la conoscenza delle attività artistiche, culturali, naturalistiche e produttive dell’area protetta, stimolare promuovere il flusso turistico regionale ed extra-regionale, promuovere il valore storico e naturalistico del Parco, rafforzare il legame del consumatore con il territorio calabrese, espressione di genuinità, purezza e benessere, collaborare con le competenti Istituzioni locali per il mantenimento di una adeguata accessibilità e fruibilità delle località e dei siti d’interesse presenti nel Parco delle Serre.

Mossi quindi dall’obiettivo comune della promozione del territorio, Mangiatorella e Parco delle Serre, insieme, stanno già elaborando alcuni progetti e iniziative che saranno presto resi note nei rispettivi canali digitali istituzionali, allo scopo di promuovere la purezza e la bellezza che il territorio offre ed incentivare il turismo, a partire da quello sostenibile.

“Il Parco si candida a meta del turismo sostenibile ed esperenziale – ha dichiarato Alfonso Grillo, commissario dell’Ente – ed è necessario, dunque, avviare un processo di riforme che elevano la proposta su livelli di qualità, la collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, che agiscono dentro il territorio delle serre, diventa dunque decisiva.

Mangiatorella rappresenta una realtà aziendale consolidata, presente sulle tavole delle famiglie di molte regioni Italiane e del mondo, quindi capace di veicolare la nostra proposta anche fuori dai confini nazionali”.

“La Calabria è una terra ricca di storia – ha dichiarato il responsabile Marketing e Finanza di Mangiatorella S.p.A, Francesco Federico – fascino, risorse ed opportunità e la collaborazione avviata è un esempio di come fare rete sia determinante e possibile anche tra realtà apparentemente diverse ma accomunate da uno spirito ed obiettivi comuni”.