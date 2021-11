Proiettili per l’impresa Martino di Arena: presentata la denuncia

Una nuova intimidazione è stata subita dalla ditta Francesco Martino di Arena operante nel settore movimento terra, lavori edili e di sistemazione stradale. Il titolare è stato infatti informato da un suo dipendente del ritrovamento di 11 proiettili di pistola nel cantiere di Stefanaconi, dove l’impresa sta effettuando dei lavori di scarifica e bitumazione in via Tenente Fortuna, in via Giovanni XXIII e in via Morsillara.

In particolare, i proiettili sono stati rinvenuti all’interno del cabina del camion, che non era stato chiuso in quanto gli operai erano impegnati a far liberare una strada oggetto dei lavori dalle auto in sosta. Martino – che ringrazia le forze dell’ordine di Sant’Onofrio e di Pizzo Calabro che “sono giunte sul posto non appena allertate” ed il sindaco Salvatore Solano per “la vicinanza e l’invito a denunciare e a ricercare la verità” – ha provveduto a proporre denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Onofrio.

L’azienda dell’imprenditore 45enne è stata nel mirino diverse volte avendo subito furti e danneggiamento a Vibo Valentia e a Pizzo Calabro. L’ultima intimidazione, in ordine temporale, era stata quella dei giorni precedenti il Ferragosto, quando una bottiglia contenente liquido infiammabile con delle cartucce legate con nastro adesivo era stata ritrovata innanzi al bar in fase di apertura presso la stazione di servizio 3M Carburanti di Dasà.