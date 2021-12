“Progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica”: Comune calabrese entra in “zona arancione”

Nicolò De Bartolo, sindaco di Morano Calabro ha disposto, per motivi precauzionali e cautelativi, l’inserimento della località in provincia di Cosenza in “zona arancione”. Il provvedimento entra in vigore a far data dalla giornata odierna e scadrà domenica 9 gennaio.

Il passo è stato deciso a causa del “progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica”. Vietati, in aggiunta a tutto ciò che è proibito nelle “zone arancioni”, manifestazioni nelle piazze del territorio comunale e qualsiasi altro evento in locali chiusi che possano essere assimilati a discoteche e sale da ballo.