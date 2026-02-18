Programmi europei: attivata task force per supportare le candidature dei Comuni calabresi

“La Regione Calabria rafforza il proprio impegno a sostegno dei Comuni e dei territori per favorire un accesso più efficace alle opportunità offerte dalla programmazione europea e dalla cooperazione internazionale. Come assessorato regionale abbiamo attivato una task force tecnica dedicata, con l’obiettivo di garantire un supporto qualificato, strutturato e continuativo agli enti locali”.

È quanto comunica l’assessore alla Cooperazione internazionale della Regione Calabria, Antonio Montuoro, il quale specifica che “la struttura accompagnerà il partenariato istituzionale, economico e sociale e gli enti territoriali nelle diverse fasi di sviluppo delle proposte progettuali, dalla definizione dell’idea alla candidatura, assicurando assistenza tecnica, procedurale e linguistica e contribuendo a superare le criticità che spesso limitano l’accesso ai finanziamenti europei”.

“L’attività – prosegue – è già operativa nell’ambito del programma Interreg VI-A Grecia–Italia ed è stata ulteriormente rafforzata attraverso l’attivazione degli Info contact point territoriali, concepiti come presìdi di prossimità per garantire informazione, orientamento e accompagnamento diretto ai Comuni. La volontà politica e l’indirizzo strategico della Giunta regionale, presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, stanno consentendo di rafforzare il ruolo della Calabria nel quadro della cooperazione europea e internazionale. L’azione organizzativa coordinata dal direttore generale del dipartimento regionale Asset strategici, Attrazione degli investimenti e Saperi, Raffaele Rio, ha reso possibile l’attivazione di un modello operativo stabile, finalizzato a sostenere lo sviluppo delle comunità locali e a consolidare le capacità progettuali degli enti territoriali. Il coinvolgimento attivo dei Comuni – evidenzia infine l’assessore Montuoro – significa non solo intercettare nuove risorse finanziarie, ma anche costruire reti di cooperazione, attrarre competenze e valorizzare il ruolo strategico dei territori. Rafforzando identità e potenzialità locali, la Calabria può consolidare la propria funzione di piattaforma di collegamento tra Europa e Mediterraneo”.

Nelle prossime settimane l’azione della task force sarà progressivamente estesa alle opportunità del Programma Urbact IV, rivolto in particolare alle città calabresi, nonché ai principali programmi di cooperazione transnazionale quali Interreg Adrion e Interreg Euro-Med, che contribuiscono all’attuazione della Strategia macroregionale Eusair, nel quadro di riferimento delle strategie macroregionali dell’area Adriatico-Ionica e del Mediterraneo.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al Programma Interreg Next Med, che consentirà di consolidare le relazioni istituzionali e progettuali con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. In tale contesto si inseriscono anche le recenti iniziative avviate a valere sul Fondo delle Regioni dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), che hanno permesso di attivare un dialogo operativo con la Tunisia, confermando il rafforzamento del posizionamento della Calabria nelle dinamiche di cooperazione euro-mediterranea.