Programmate due sedute del Consiglio regionale: i punti all’ordine del giorno

La Conferenza dei capigruppo, coordinata dal presidente Filippo Mancuso, ha programmato due sedute del Consiglio regionale per il 15 e il 22 maggio, nella seconda è prevista la discussione sui fondi comunitari e il confronto sui provvedimenti frattanto esaminati dalle Commissioni.



Nella seduta di lunedì prossimo (inizio ore 14.00) figurano i seguenti punti all’Ordine del giorno:

1) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.122/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Bilancio di previsione 2023-2025 dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) ” – Relatore: A. MONTUORO

2) Proposta di Legge n.153/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ““Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.20 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria – ARPACAL)”

” – Relatore: P. RASO

3) Proposta di Legge n.154/12^ di iniziativa del Consigliere G. CRINO’ recante: “Modifiche alla legge regionale 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro) ” – Relatore: G. CRINO’

4) Proposta di Legge n.156/12^ di iniziativa del Consigliere S. CIRILLO recante: ” Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili) ” – Relatore: S. CIRILLO

5) Proposta di Legge n.157/12^ di iniziativa dei Consiglieri G. GALLO, K. GENTILE recante: ” Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 ‘Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto'” – Relatore: K. GENTILE

6) Proposta di Legge n.164/12^ di iniziativa dei Consiglieri M. COMITO,P. STRAFACE,K. GENTILE,L. DE FRANCESCO,A. MONTUORO,F. LAGHI,G. GRAZIANO,S. MANNARINO recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi e istituzione del Registro regionale) ” – Relatore: M. COMITO

7) Proposta di Legge n.167/12^ di iniziativa dei Consiglieri D. TAVERNISE,K. GENTILE recante: ” Istituzione del ‘Mese dei Bronzi di Riace’ ” – Relatore: S. CIRILLO

8) Proposta di Legge n.117/12^ di iniziativa dei Consiglieri A. MONTUORO,P. CAPUTO recante: “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità” – Relatore: A. MONTUORO