Progetto “Valori in rete – Tutti in goal”, l’Istituto comprensivo di Vallelonga trionfa nella finale regionale e vola a Salsomaggiore

Il CFT di Catanzaro ha ospitato la finale regionale del progetto scolastico “Valori in rete – Tutti in goal”, cui hanno preso parte l’Istituto comprensivo di Vallelonga (plesso di Vazzano) e l’Istituto comprensivo di Rogliano. Protagonisti assoluti dell’evento sono stati gli alunni che, con il loro entusiasmo e la loro passione, hanno trasformato la mattinata in un momento dalla forte valenza sportiva in cui a dominare è stato il fair play.

Sul campo, la vittoria è andata ai ragazzi dell’Istituto comprensivo, abilmente guidati dal professor Francesco Gagliardi, che ha trasmesso, oltre ai valori tecnici anche quelli umani.

La scuola del Vibonese ha così staccato il pass per le finali nazionali, che avranno luogo a Salsomaggiore dal 29 maggio al 2 giugno.

Grande soddisfazione e stata espressa dalla dirigente scolastica Eleonora Rombolà, dal responsabile delle Attività motorie, Francesco Gagliardi e dai collaboratori attività scolastica, Aldo D’Auria e Francesco Mirenda.