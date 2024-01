Progetto Santa Maria del Bosco, Federico: “Nessuno stravolgimento dei luoghi, sarà data la giusta dignità al Santuario”

Il progetto di rifacimento del piazzale di Santa Maria del Bosco ha aperto contrastanti discussioni facendo emerge visioni diverse sull’iniziativa. In merito è intervenuta anche la vicesindaco Rosanna Federico che ha smentito ipotetici stravolgimenti dei luoghi.

“Il progetto – spiega la componente dell’Esecutivo – è stato affidato ad un gruppo di professionisti a seguito di un concorso di progettazione. Lo stesso è stato sottoposto al vaglio degli organi tecnici deputati a preservare gli edifici e i luoghi di importanza storico/artistica/paesaggistica i quali hanno dato le necessarie autorizzazioni e le prescrizioni da rispettare. L’intervento, a prescindere dalla trama della pavimentazione – sottolinea in particolare – non apporta alcuna modifica sostanziale, limitandosi al riposizionamento del granito originario intorno al laghetto”. I lavori si limiteranno “alla sostituzione dell’attuale manto di asfalto con basole o cubetti di granito (materiale facente parte della storia e tradizione serrese); all’eliminazione degli orrendi pali in cemento dell’attuale illuminazione con un’illuminazione dal basso e lungo i muretti della scalinata; alla collocazione di qualche aiuola e di nuove sedute al posto di quelle decadenti attuali”. Inoltre, “non verrà costruita alcuna struttura impattante, né rimossi alberi”.

Ad avviso di Federico, “è assolutamente legittimo e comprensibile che l’intervento stia suscitando dibattiti (anzi me lo sarei aspettata già mesi fa quando il progetto era ancora in fase preliminare e magari non via social), ma ciò sarebbe sicuramente accaduto per qualunque progetto e qualunque trama si fossero scelti, proprio per il grandissimo senso di attaccamento che tutti i serresi abbiamo rispetto alla storia ed alla spiritualità dei nostri magnifici luoghi”. Pertanto, “ben vengano eventuali osservazioni o dubbi di carattere storico/artistico/tecnico o comunque oggettivo che dovessero pervenire e sui quali confrontarsi con i progettisti, ma è ovvio che, se per ogni intervento si fosse atteso di mettere tutti d’accordo sotto il profilo estetico/soggettivo, neanche le più grandi opere d’Italia e del mondo avrebbero visto la luce”. Federico rileva infine che per decenni “il piazzale di Santa Maria si è presentato a serresi, visitatori e turisti, come l’ultimo dei parcheggi di periferia”, mentre ora bisogna essere fieri perché l’Amministrazione è riuscita a “reperire i fondi e portare avanti un progetto per la riqualificazione dell’area”. “Siamo certi – conclude – che l’intervento, una volta realizzato, darà finalmente la giusta dignità al nostro splendido Santuario”.