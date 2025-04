Progetto didattico-sportivo “Valori in Rete – Tutti in goal”, l’Istituto comprensivo di Vallelonga vola alla Finale nazionale

Anche quest’anno grande successo in Calabria per il progetto didattico-sportivo “Valori in Rete”, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Ieri si è svolta al Centro federale di Catanzaro la Finale regionale del progetto scolastico, cui hanno preso parte gli alunni e le alunne dell’Istituto comprensivo di Vallelonga, plesso di Spadola, e dell’Istituto comprensivo di Rogliano.

Gli alunni con il loro entusiasmo hanno dato vita a una mattinata di sport e fair play.

Ad avere la meglio anche quest’anno è stato l’Istituto comprensivo di Vallelonga, guidato dal professor Francesco Gagliardi, che ha staccato così il pass per le Finali nazionali (evento in cui rappresenteranno la Calabria), che si terranno a Salsomaggiore Terme dal 19 maggio al 24 maggio.

Il risultato finale della gara è stato di 2 a 1, con doppietta dell’alunna Giulia Carchidi.

La formazione: Angelo Marchese, Melissa Polito, Carmelo Iuliano, Salvatore Umbrello, Stella Crispo, KarolPisani, Vincenzo Giuliano, Maria Teresa Bava, Giulia Carchidi, Fatima De Stefano.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Cerra, dal responsabile delle Attività motorie Francesco Gagliardi e da Francesco Zaffino, che ha collaborato per il buon esito del progetto.

L’anno scorso l’Istituto comprensivo di Vallelonga ha partecipato alla manifestazione nazionale con il plesso di Vazzano.

Il coordinatore regionale SGS Massimo Costa e la delegata regionale Scuola Alessandra Parentela hanno ringraziato i docenti e i dirigenti scolastici che hanno dato la loro disponibilità, dimostrando di “riconoscere l’importanza delle attività sportive come veicolo per educare i ragazzi ai sani valori”.