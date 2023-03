Progetti Servizio civile universale, effettuati i colloqui nel Vibonese

Sabato scorso in mattinata a Monterosso Calabro, presso la sala consiliare del Comune, si sono svolti i colloqui per i partecipanti di tutti i progetti con sede nelle città di Filadelfia, Francavilla Angitola, Monterosso Calabro, Polia, San Nicola da Crissa e Vallelonga. Nel pomeriggio a Serra San Bruno, presso la sala convegno del Parco delle Serre, si sono svolti i colloqui per i partecipanti di tutti i progetti con sede nelle città di Acquaro, Brognaturo, Dasà, Fabrizia, Gerocarne, Mongiana, Nardodipace, Serra San Bruno e Spadola.

Centinaia di giovani hanno presentato domanda speranzosi di poter svolgere un’esperienza che pur non essendo “lavorativa” rappresenta un percorso di crescita non solo umana ma professionale, tenuto conto, altresì, che ogni giovane percepirà un rimborso mensile di circa cinquecento euro.

Il Centro Studi Futura, da anni attivo nella promozione del Servizio civile Universale nei territori della provincia di Vibo Valentia, si impegna nel garantire ai giovani volontari importanti prerogative, su tutte la certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 13/2013.