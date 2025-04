Progetti micro-infrastrutturali, una candidatura per Comune. I requisiti? Immediatamente cantierabile e con importo non superiore a 150 mila euro

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha deliberato l’autorizzazione per la costituzione di parte civile nel procedimento penale, dinanzi al tribunale di Vibo Valentia, per il taglio di boschi nel Parco naturale regionale delle Serre. Su indicazione del vicepresidente e assessore all’Organizzazione e Risorse umane, Filippo Pietropaolo, sono state, poi, decise alcune nomine dirigenziali: Raffaele Rio, dirigente generale al Dipartimento Turismo; Maria Francesca Gatto, dirigente reggente all’Unità organizzativa autonoma del dipartimento Turismo; Maria Antonella Cauteruccio, dirigente generale reggente al Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità.

Inoltre, su proposta dell’assessore all’Economia e finanze, Programmazione strategica e Fondi nazionali e comunitari, Marcello Minenna, la Giunta ha approvato l’atto d’indirizzo per la ricognizione di progetti immediatamente cantierabili al fine della predisposizione di un Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali presso i Comuni calabresi.

Nello specifico, l’avvio della procedura ricognitiva è finalizzata all’individuazione di una singola candidatura, da parte di ciascun piccolo Comune, per la conseguente selezione di progetti micro-infrastrutturali di particolare interesse, immediatamente cantierabili e con un livello progettuale pari a quello esecutivo, di importo non superiore a 150 mila euro.

I progetti devono rientrare nei seguenti ambiti: piccola viabilità, infrastrutturazione di prossimità (cimiteri, piccoli edifici a finalità pubblica, siti di guardia medica, eccetera), luoghi di culto e scuole, beni culturali.

Per il coordinamento dell’operazione è stato individuato il Dipartimento regionale Programmazione unitaria.

Deliberato anche – su presentazione congiunta dell’assessore Minenna e dell’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo – l’atto di indirizzo di definizione dei criteri per il cofinanziamento delle aree interne Alto Ionio Cosentino, Versante Tirrenico Aspromonte e Alto Tirreno Cosentino-Pollino.

Sotto il profilo finanziario, per le aree Alto Ionio Cosentino e Versante Tirrenico Aspromonte, si stabilisce che la compartecipazione regionale – a valere sul Pr Calabria Fesr Fse 2021-2027 – sia pari a 8 milioni di euro per ciascuna aerea, e di 12 milioni di euro per l’area Alto Tirreno Cosentino-Pollino, a garanzia dei principi di equità territoriale e di non disparità di trattamento.

Con un altro atto deliberativo dell’assessore Gallo, l’esecutivo ha preso atto del decreto del Ministero degli Affari regionali e delle autonomie sulla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne (Fosmit), annualità 2024.

Gli interventi da finanziare riguardano: azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, 2.5000.000,00 euro; misure di incentivazione per la crescita sostenibile, lo sviluppo economico e sociale dei territori montani e interventi di mobilità sostenibile, 2.646.235,00 euro; interventi per l’accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con riguardo particolare e prioritario a quelli socio-sanitari e dell’istruzione, 1.500.000,00.

Infine, su proposta dell’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, è stato approvato regolamento di attuazione della legge regionale numero 26/2022 sulla “Disciplina dei Marina Resort”.

I Marina Resort sono strutture ricettive all’aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti. Il regolamento disciplina la classificazione delle strutture ricettive e individua i requisiti minimi per l’avvio e l’esercizio dell’attività; definisce anche le modalità per la classificazione delle strutture. La classificazione della struttura è disposta con atto del dipartimento regionale competente in materia di turismo o della competente articolazione amministrativa della Città Metropolitana di Reggio Calabria e ha durata di cinque anni.