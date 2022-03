Procopio, Figliuzzi e Vellone nella Direzione provinciale del Pd, Giancotti: “Il nostro partito si riorganizza puntando su valide energie”

“L’Assemblea provinciale ha provveduto ad eleggere, su indicazione del segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, quali componenti della Direzione provinciale del Pd Antonio Procopio, Gina Figliuzzi e Bruna Vellone. Sono estremamente soddisfatta della designazione di tre validi esponenti serresi nell’importante organismo del nostro partito che, sono certa, sapranno offrire un grande contributo in termini di idee per la diffusione dei valori democratici e per la crescita della nostra comunità”. (prosegue dopo la foto)

La dirigente regionale del Pd Valeria Giancotti mostra entusiasmo per la riorganizzazione del partito e l’ingresso di due giovani serresi nella Direzione provinciale. “La freschezza delle nuove generazioni, coniugata al loro bagaglio di esperienze – aggiunge – può contribuire al rilancio della politica, che deve riassumere un ruolo centrale nella programmazione del futuro, e di una società come la nostra che ha al suo interno le energie necessarie per superare le difficoltà di questo particolare momento storico e ripartire con determinazione. Il Pd si propone – conclude – come forza responsabile e capace di governare mettendo in primo piano le esigenze della comunità e del territorio”.