Procopio e Tassone: “Santa Maria abbandonata, Serra continua ad arretrare per colpa dell’Amministrazione”

“Località Santa Maria del Bosco rappresenta il cuore della spiritualità bruniana ed un forte attrattore in termini turistici e proprio per questo merita di essere promossa e valorizzata. Purtroppo, siamo costretti a segnalare che non solo questo non avviene, ma addirittura che coloro che una volta si ergevano a paladini dei luoghi santi, oggi che sono amministratori se ne dimenticano lasciandoli senza cura tra le proteste dei visitatori e degli operatori commerciali”.



I consiglieri del Pd, Antonio Procopio e Luigi Tassone, criticano severamente l’Amministrazione comunale, considerata “distratta e impreparata”, oltre che “incoerente rispetto ai propri programmi”.

“La gestione dell’area pic-nic – sostengono gli esponenti di opposizione – rimane impantanata nelle stanze municipali con ritardi abissali rispetto all’avvio della stagione estiva; lo stato di evidente incuria lascia perplessi i turisti che giungono in loco che, peraltro, non possono nemmeno usufruire dei servizi igienici, se non dietro gentile concessione dei privati; nulla si sa su come possa funzionare il sistema dei parcheggi. Alla faccia della tanto ostentata programmazione, qui siamo anni luce indietro rispetto alle Amministrazioni dei decenni precedenti”. I rappresentanti di minoranza affermano che “questa confusione amministrativa, ormai marchio di fabbrica dell’Amministrazione Barillari, provoca danni in termini materiali e di immagine alla nostra cittadina che è sì cambiata, ma decisamente in peggio”.

“Siamo d’accordo – concludono Procopio e Tassone – sul fatto che Serra debba essere promossa prima di tutto dai serresi, ma non possiamo tacere di fronte ad un vistoso arretramento amministrativo che causa disagi e perdite di credibilità per l’intera cittadina”.