Proclamati i nuovi consiglieri del Consiglio Provinciale di Cosenza

Si è svolta questa mattina, nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia, la proclamazione ufficiale dei consiglieri eletti nel Consiglio Provinciale di Cosenza, a seguito del turno elettorale dell’8 marzo.



Nel corso della cerimonia sono stati formalmente proclamati gli amministratori che entreranno a far parte dell’assemblea provinciale per il nuovo mandato.

L’atto di proclamazione segna l’avvio dell’attività istituzionale del rinnovato Consiglio, chiamato ad affrontare le principali sfide amministrative e di sviluppo del territorio provinciale.

A margine della proclamazione, il Presidente della Provincia Biagio Faragalli ha rivolto un saluto ai neo consiglieri, sottolineando lo spirito con cui affrontare il nuovo percorso amministrativo.

«Sarà una bellissima esperienza, entusiasmante, che deve essere affrontata insieme a tutta la squadra», ha dichiarato il Presidente. «L’obiettivo è dare il nostro modesto contributo all’interno di un ente che resta fondamentale per il territorio e per le comunità che rappresentiamo».

Il Presidente ha inoltre augurato buon lavoro ai Consiglieri proclamati, evidenziando l’importanza della collaborazione istituzionale e del lavoro di squadra per rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini e dei comuni della provincia.

Di seguito i Consiglieri eletti: