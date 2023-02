Processo “Uniti per la truffa”, assolto Romano Loielo: “Ho sempre creduto nella giustizia”

Assoluzione per l’ex sindaco Romano Loielo e per i componenti della sua Amministrazione, dissequestro e restituzione ai legittimi proprietari di quanto eventualmente ancora in sequestro. È questa la decisione adottata dal Tribunale di Vibo Valentia in merito al processo “Uniti per la truffa”, partito dall’ipotesi secondo cui a Nardodipace si sarebbe costituita una associazione a delinquere con al vertice l’ex primo cittadino, finalizzata a costituire società o enti fittizi con lo scopo di partecipare ad un bando pubblico e percepire illecitamente finanziamenti provenienti dall’Unione europea da utilizzare anche per l’avvio di tirocini.

In merito alle assunzioni effettuate dalle varie associazioni, il Tribunale ha rilevato che “pur singolare nell’intreccio dei rapporti di parentela tra i vari tirocinanti, appaiono tutte conformi alle previsioni sancite dal bando, il quale poneva come unico divieto quello di assumere all’interno della medesima associazione parenti del legale rappresentante” ed ha riscontrato “l’assenza degli elementi costitutivi del reato associativo”. Inoltre, gli elementi costituiti dai legami di parentela tra i rappresentanti legali delle associazioni e vari dipendenti e dalla presenze del medesimo commercialista “non possono ritenersi in alcun modo idonei a provare l’esistenza di un accordo criminoso”. L’istruttoria ha anche permesso di accertare che “le associazioni erano già esistenti ed operanti prima della pubblicazione del bando di gara” ed è quindi “smentita la circostanza secondo cui le associazioni sarebbero state fittiziamente costituite al fine di accedere all’erogazione di finanziamenti pubblici”. “Mi ritengo assolutamente soddisfatto – ha commentato Loielo – del verdetto di proscioglimento del Tribunale di Vibo Valentia. Con una splendida sentenza emessa dal Collegio, infatti, non solo è stata smantellata la infondata accusa di associazione a delinquere a nostro carico, cui io avrei avuto il ruolo di capo per il semplice fatto di aver ricoperto all’epoca la carica di sindaco, ma addirittura viene sgomberato il campo dalla minima sussitenza ‘di un accordo o di una preventiva programmazione tra gli imputati in ordine alle modalità con le quali partecipare al bando e, successivamente, conseguire le erogazioni pubbliche. Neppure è emerso un ruolo di preminenza di alcuni imputati rispetto ad altri’”. Loielo ha affermato di aver “sempre nutrito una profonda fiducia nella macchina della giustizia che, al culmine della sua procedura, arriva a dare giustizia e ristabilire sempre la verità dei fatti” ed ha ringraziato “vivamente i legali che ci hanno assistito assiduamente in questo lungo e travagliato percorso, gli avvocati Cosimo Albanese del Foro di Locri, Pasqualino Patane’ di Vibo Valentia e Pierpaolo Emanuele di Reggio Calabria, che con il loro sapiente lavoro hanno ridato a tutti noi quella dignità ingiustamente strappataci otto anni or sono”.