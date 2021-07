Processo “Rinascita-Scott”: concessi i domiciliari a Domenico Prestia

Il Gup distrettuale Claudio Paris, in accoglimento di un’istanza difensiva formulata dall’avvocato Letterio Rositano del foro di Palmi, ha gradato la misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari. Prestia era stato arrestato nel processo Rinascita-Scott con la grave accusa di essere un partecipe della cosca “Lo Bianco-Barba” di Vibo Valentia. La richiesta di sostituzione della misura è avvenuta nel corso della ultima udienza, dopo che l’avvocato Rositano ha cercato, con una arringa protrattasi per un’ora e mezza, di dimostrare l’estraneità del proprio assistito ai fatti in contestazione.