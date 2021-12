Processo “Miramare”, “Ancora Italia” evidenzia il tradimento della Carta di Pisa da parte di Falcomatà

“Nel 2014 – ricorda Giuseppe Modafferi, Coordinatore regionale di ‘Ancora Italia’ – all’atto dell´insediamento, il neo eletto sindaco Giuseppe Falcomatá comunicava con orgoglio l’adesione alla Carta di Avviso Pubblico, Codice Etico Per la buona politica: documento nato con l´intento di certificare un operato etico e trasparente.



A distanza di 7 anni quelle dichiarazioni vengono smentite nei fatti, in quanto disattesi i principi cardine della Carta.

In particolare:

1) Nel caso un amministratore venga giudicato per atti di mala gestio, è fatto obbligo all’Amministrazione di costituirsi Parte Civile nel processo. Questo, per quanto riguarda il processo “Miramare”, non è avvenuto.

2) In caso di condanna, anche se in primo grado, è fatto obbligo all’amministratore di dimettersi.

Anche questo principio nel caso delle condanne Miramare è stato tradito.

Nei fatti – osserva Modfferi – è evidente l´abbandono del Codice Etico, che nelle dichiarazioni del neo eletto sindaco doveva costituire la stella polare dell’agire del nuovo Consiglio comunale eletto nel 2014.

Noi di ‘Ancora Italia’ restiamo sconcertati a fronte di tanta sfacciataggine, e il meno che si possa fare è dimettersi con urgenza, se non per dignità politica, quanto meno per il rispetto della cittadinanza tradita. E’ necessario riavviare il confronto politico in città che porti a nuove elezioni in tempi brevi per la selezione di una nuova classe di amministratori”.

“Qualora ciò non dovesse avvenire facciamo appello a chi ha il potere di controllo, Prefettura e Procura, di intensificare gli sforzi per avviare quelle attività necessarie per fare chiarezza su molti fatti ambigui e riportino – auspica il massimo dirigente calabrese di ‘Ancora Iyalia – aria di legalità e moralità necessari per ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e l’Amministrazione”.