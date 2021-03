Processo “Circolo Formato”: assolto l’ex sindaco di Gioiosa Ionica, è stato 5 anni in carcere

Sono trascorsi dieci anni dal giorno in cui è stato arrestato nel contesto dell’operazione “Circolo Formato”. Era accusato dell’infamante reato concorso esterno in associazione mafiosa. Oggi, dopo cinque anni trascorsi dietro le sbarre, i magistrati della Corte d’Appello hanno disposto l’assoluzione nei confronti di Rocco Femia, già sindaco di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

Con lui furono tratti in arresto presunti affiliati al clan Mazzaferro e diversi amministratori pubblici della località ionica. Già la Corte di Cassazione aveva cancellato con rinvio il primo verdetto emesso dal Collegio del Tribunale di Locri. La Procura Generale si era espressa per una condanna ad 8 anni di reclusione.