Processo “Anteo”, diventa definitiva l’assoluzione dell’appuntato serrese Rocco Bruno Caruso

Può dirsi del tutto concluso il processo che ha interessato l’appuntato scelto qualifica speciale dei carabinieri forestali Rocco Bruno Caruso, coinvolto nell’operazione “Anteo” scattata alle prime luci dell’alba del 17 maggio 2021. La sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Catanzaro lo scorso 20 marzo, scaduti i termini di legge, è passata in giudicato e pertanto è diventata inappellabile. Una sentenza corredata da ampie motivazioni che non lasciano dubbi circa la condotta di Caruso.

La vicenda è stata chiarita grazie alle ricostruzioni di diversi testimoni, inoltre durante il dibattimento i legali Francesco Muzzopappa e Salvatore Staiano hanno dimostrato che a carico di Caruso non c’erano prove certe di colpevolezza.

Dopo circa 3 anni, caratterizzati da 90 giorni di arresti domiciliari e da dodici mesi di sottoposizione all’obbligo di firma, Caruso ha visto concludersi un incubo. Sospeso dal servizio dal 17 maggio 2021, l’appuntato serrese è ora in attesa di reintegro in servizio ed in attesa dei risarcimenti economici.

“Si è chiusa una pagina triste della giustizia italiana – ha commentato Caruso – che purtroppo mi ha visto coinvolto. Sono una persona perbene dedita al proprio lavoro, un uomo serio che ha messo i valori della famiglia e delle Istituzioni al primo posto nella sua vita. Penso di non meritare il fango gettatomi addosso. Mi rinfrancano la stima e la fiducia dimostrate in questi tre anni da tantissime persone che mi conoscono, in tanti hanno creduto nella mia innocenza prima ancora che la sentenza la confermasse. Le numerose pagine di motivazioni – ha concluso – non hanno lasciato zone d’ombra sulla vicenda, dimostrando ampiamente la mia completa estraneità ai fatti contestati”.