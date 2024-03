Processo “Anteo”, assoluzione per l’appuntato dei Carabinieri Forestali Rocco Bruno Caruso

Arriva il primo verdetto relativo al processo “Anteo”, mirante a svelare una presunta associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata e consumata, con l’aggravante mafiosa, ricettazione, detenzione, porto abusivo di armi, clandestine e da guerra, detenzione di materiali esplodenti, furto e rapina. Il Tribunale collegiale di Catanzaro ha infatti emesso la sua decisione disponendo 8 condanne e 5 assoluzioni. Fra queste ultime figura quella dell’appuntato scelto Rocco Bruno Caruso, che, “dopo 1039 giorni di lunga attesa”, ha salutato con soddisfazione la decisione di assoluzione “perché il fatto non sussiste”. L’operazione “Anteo” era scattata all’alba del 17 maggio 2021 ed aveva portato inizialmente all’arresto di Caruso (90 giorni di domiciliari), con successivo alleggerimento della pena per un intero anno di presentazione all’Autorità giudiziaria (firma). Caruso, che si è sempre dichiarato innocente, ha ringraziato per “il lavoro caparbio e professionale” i suoi legali Francesco Muzzopappa Francesco, Salvatore Staiano Salvatore e Vincenzo Larocca Vincenzo. A suo avviso, “la verità è venuta a galla, i documenti, le circostanze e le dichiarazioni testimoniali hanno portato i giudici sulla retta via”.

L’indagine a carico di Caruso era partita per via di “una intercettazione telefonica nella quale si parlava in modo benevole” di lui e sulla scorta della quale era stato ipotizzato che lo stesso avrebbe agevolato qualche soggetto durante un controllo stradale. “La ricostruzione meticolosa dei fatti – ha commentato Caruso – supportata da una attenta analisi dei luoghi ove era avvenuto il controllo e la mancanza di prove certe ha portato il collegio giudicante all’unanimità ad emettere la sentenza in base alla quale sono stato assolto perché il fatto non sussiste”. Caruso ha dichiarato di “aver sempre creduto nel lavoro dei magistrati e nei miei legali”, i quali ora attiveranno tutte le procedure previste per il reintegro del militare al suo posto di lavoro, nonché per un eventuale rimborso. “È stata una triste storia – ha concluso Caruso – che ha visto coinvolto un innocente ma il tempo, come dice un vecchio proverbio, è galantuomo e restituisce tutto a tutti. Giustizia è stata fatta”.