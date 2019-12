Problemi idrici a Caraffa, Ciambrone: “Garanzie o agire per la tutela della nostra comunità”

“È diventata ormai una situazione insopportabile per molti cittadini, un problema che ormai rischia di diventare emergenza. Molte zone del del Paese non sono servite da giorni”. Il consigliere comunale Luigi Ciambrone torna a far sentire la sua voce in merito alla questione idrica.

“Lunedì mattina – sostiene l’esponente di ‘Pensiero Libero’ – dovrebbe esserci un incontro tra una nostra delegazione comunale e la società Sorical: chiederemo certezze relative al rispetto delle mandate ed un ripristino celere delle stesse, ma soprattutto la cessazione di questi continui problemi.

Diversamente – conclude – credo che, come Amministrazione, dovremmo avere il coraggio di assumere decisioni forti, volte a tutelare e salvaguardare l’intera comunità caraffota”.