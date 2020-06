Problemi economici e 5 figli da mantenere: i poliziotti di Serra consegnano generi alimentari ad una famiglia in difficoltà

Con un grande gesto di solidarietà, gli operatori del Commissariato di Serra San Bruno hanno consegnato viveri e beni di prima necessità presso l’abitazione di due coniugi.



Questi ultimi, durante un normale posto di controllo, alla vista degli agenti, sopraffatti dalle difficoltà economiche, hanno manifestato, con un pianto disperato, la criticità nel poter garantire, ai loro cinque figli piccoli, un pasto caldo a tavola.

Di propria iniziativa e con l’appoggio di un’associazione di volontariato del posto, gli operatori, in segno di aiuto concreto, si sono mobilitati per consegnare generi alimentari alla famiglia in difficoltà, ricevendo in cambio il regalo più bello: il sorriso riconoscente dei bambini.