Problemi agli impianti idrici, diminuisce la portata dell’acqua nelle Serre: ritorno alla normalità entro la tarda serata

Il forte vento delle ultime ore ha creato problemi non secondari anche agli impianti idrici. In particolare, secondo quanto comunica Sorical, a causa di un calo di tensione, è andato in blocco l’impianto di erogazione con conseguente diminuzione della portata dell’acqua e disagi per le famiglie delle Serre. Il pronto intervento ha però consentito di superare la criticità ed entro un paio d’ore la situazione dovrebbe tornare alla normalità.