Pro Loco “Tre Colli Dinami”: “Un agosto all’insegna della tradizione, della cultura e della valorizzazione del territorio”

La Pro Loco “Tre Colli Dinami APS”, in collaborazione con il Comune di Dinami, presenta un ricco calendario di appuntamenti pensati per valorizzare le tradizioni, la cultura e le eccellenze del nostro territorio. L’evento che rappresenta il cuore del programma è senza dubbio quello di lunedì 3 agosto, dedicato a “Le Meraviglie dell’Artigianato”, in programma dalle ore 19:00 in piazza Capitano Scarano a Monsoreto.

Sarà una serata speciale, durante la quale i maestri artigiani del nostro territorio mostreranno al pubblico le proprie opere e le antiche tecniche di lavorazione, tramandate di generazione in generazione. Un patrimonio di conoscenze che rappresenta l’identità della nostra comunità e che oggi più che mai merita di essere custodito e valorizzato.

Proprio da questa iniziativa nasce una riflessione importante: la “Pro Loco Tre Colli Dinami” e il Comune di Dinami stanno valutando la possibilità di avviare un percorso finalizzato alla creazione di una scuola professionale dell’artigianato, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani i mestieri tradizionali e impedire che figure professionali preziose scompaiano definitivamente.

“Investire nella formazione – spiegano i promotori – significa investire nel futuro del territorio, offrendo nuove opportunità ai ragazzi e preservando un patrimonio fatto di manualità, passione e competenze che rendono unico il nostro paese”.

Il calendario degli eventi proseguirà giovedì 6 agosto con “Scatti d’Orgoglio”, una mostra fotografica accompagnata dalla musica, dedicata a raccontare la storia, i luoghi e le emozioni del nostro territorio attraverso immagini e testimonianze.

Gran finale lunedì 17 agosto a Dinami con la tradizionale “Gara del Dolce”, una serata di festa, condivisione e gusto, dove i protagonisti saranno i dolci della tradizione locale, la creatività dei partecipanti e momenti di intrattenimento per grandi e piccoli.

Tre appuntamenti che raccontano l’anima di Dinami e delle sue comunità, dimostrando come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini possa trasformarsi in un’occasione concreta di crescita, promozione e valorizzazione del territorio.

L’Amministrazione comunale di Dinami rinnova il proprio “sostegno alla Pro Loco Tre Colli Dinami APS per l’impegno profuso nell’organizzazione di iniziative che promuovono cultura, tradizioni e identità locale”, invitando “cittadini, emigrati e visitatori a partecipare numerosi agli eventi in programma e a vivere insieme un’estate all’insegna dell’orgoglio e dell’amore per la nostra terra”.