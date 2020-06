Pro Loco Jonadi, rinnovate le cariche associative

*di Fabio Signoretta – Con rinnovato entusiasmo e spirito di partecipazione si sono svolte, nel rispetto di tutte le normative e le ordinanze in materia di sicurezza e protezione individuale e collettiva, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Turistica Pro Loco di Jonadi. Elezioni che hanno visto una riconferma all’unanimità del presidente uscente Enzo Pesce oltre che la riconferma del vicepresidente Rosa Maria Currà e l’elezione di Ilaria Tricoci nel ruolo di segretario, Antonella Furfaro nel ruolo di tesoriere e Lucia Cambareri nel ruolo di consigliere all’interno del Consiglio di amministrazione. Un direttivo tutto in “quote rosa” che intende subito mettersi all’opera sin dalle iniziative estive al fine di offrire alla comunità jonadese una serie di eventi ed iniziative che, in particolare in tempi di Covid, possono rappresentare un particolare beneficio per i giovani, le famiglie e gli anziani.

Enzo Pesce, nell’esprimere gratitudine nei confronti dell’Assemblea che ha riposto piena fiducia nel suo operato, ha già presentato un programma quadriennale che, con il supporto del Consiglio direttivo, di tutti i soci e dei volontari esterni potrà essere realizzato nei prossimi 4 anni. Un programma ampio ed articolo che spazia dal turismo alla cultura, passando per il sociale e lo sport. “Nella mia visione di Associazione – ha dichiarato il presidente – è fondamentale porre in essere delle azioni che, in linea con lo Statuto associativo, possano coinvolgere tutta la comunità , nessuno escluso, oltre che le Istituzioni e tutti gli enti del terzo settore presenti sul territorio. Ringrazio i 4 nuovi componenti del consiglio direttivo che orgogliosamente mi affiancherà in questa entusiasmante avventura: un direttivo tutto al femminile, quale ennesima dimostrazione del valore aggiunto che le donne riescono a dare nei ruoli istituzionali. Un ruolo fondamentale è svolto poi dall’Unpli e dal presidente provinciale Pino Maiuli a cui vanno i miei più sinceri ringraziamenti per essere la nostra colonna portante del comitato Provinciale.

Solo con azioni comuni – ha aggiunto – si possono tracciare percorsi per promuovere tutti insieme le tradizioni e le peculiarità del nostro territorio comunale. La nostra più grande volontà è quella di riuscire a coinvolgere un crescente numero di giovani e di volontari e di radicarci su tutto il territorio comunale, sviluppando un gioco di squadra con gli altri attori presenti a vario titolo sul territorio”.

La Pro Loco di Jonadi dunque c’è ed intende giocare un ruolo di primo piano nel panorama del volontariato.