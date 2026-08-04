Primo posto per l’Istituto comprensivo di Vallelonga alla seconda edizione del concorso “Ti Sbullu!”

Primo posto per l’Istituto comprensivo di Vallelonga – guidato dal dirigente scolastico Rocco Olivadese – alla seconda edizione del concorso “Ti Sbullu!”. A vincere è stata la III A della scuola secondaria di Vazzano con il video “Le mani parlano”, realizzato dagli alunni Massimiliano Gambino, Vincenzo Maida, Gioia Moscato, Francesco Ramondino e Mariasol Tigani, sotto la guida della professoressa Maria Galloro.

Il concorso, promosso dal Garante regionale per la tutela delle vittime di reato in attuazione della legge n. 71/2017 sul contrasto al cyberbullismo e indetto dal Consiglio regionale della Calabria, è riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado calabresi e prevede la realizzazione di un videospot sui temi del rispetto reciproco, della responsabilità individuale e della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Il lavoro vincitore nasce da un percorso di riflessione sulle dinamiche di esclusione ed emarginazione tra coetanei, nella vita reale come sul web. La scelta stilistica è tanto semplice quanto efficace: non compare mai un volto, solo mani, protagoniste di quattro brevi scene che raccontano l’indifferenza, il peso delle parole digitate senza pensare, il fardello di chi viene escluso e, infine, la scelta di esserci per l’altro.

La Commissione di valutazione ha premiato il lavoro “per la straordinaria sensibilità, la creatività e l’alto valore educativo dimostrato dagli alunni nel trattare un tema di fondamentale importanza quale il contrasto al bullismo e al cyberbullismo”.

La premiazione si terrà presso Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. L’Istituto di Vallelonga riceverà un contributo di 3.000 euro per l’acquisto di materiali e attrezzature didattiche, mentre gli alunni riceveranno un contributo di 2.000 euro per l’acquisto di materiale tecnologico.

“Questo risultato dimostra quanto i nostri ragazzi sappiano trasformare dei temi difficili come il bullismo e il cyberbullismo in un messaggio di grande maturità e sensibilità – ha commentato il dirigente Olivadese. Come Istituto continueremo a investire nella prevenzione e nell’educazione al rispetto, perché crediamo che la scuola debba essere prima di tutto un luogo di ascolto e di relazioni sane”.