Primo assaggio di SportSpecialist Volley Reggio Calabria: affermazione netta nel test con la Tonno Callipo Volley Vibo Valentia

Un primissimo assaggio del piatto che il coach Antonio Polimeni sta preparando grazie alla combinazione degli ingredienti utili considerati utili per presentarsi, con merito, al tavolo della Serie B Nazionale. Questo era nelle intenzioni, e questo è stato, il primo allenamento congiunto che la SportSpecialist Volley Reggio Calabria ha disputato con la Tonno Callipo Volley Vibo Valentia.

Le due squadre, che si incroceranno anche nel corso della stagione, hanno così avuto modo di testare, sul parquet del PalaCalafiore ed a poco più di tre settimane dallo start del campionato, progressi e miglioramenti. Un’occasione propizia, per i ragazzi in amaranto, di verificare quanto la sincronia di movimenti, schemi e tattiche di gioco abbia iniziato prepotentemente, nonostante i soli dieci giorni di preparazione sulle gambe, a farsi strada sul campo. Un gruppo che, nonostante gli importanti carichi di lavoro indispensabili in avvio di stagione, ha già mostrato un’affinità collettiva frutto della continua crescita dell’affiatamento richiesto dallo staff tecnico. Il test, senza molta storia sul piano del risultato, è stato vinto 3-0 dai reggini che hanno dato vita in ogni frangente alla composizione di trame di gioco piacevoli ed incisive e ad una fase difensiva solida. La base di partenza adatta da cui spiccare il volo in coincidenza del 7 ottobre, prima tappa di un torneo che si preannuncia affascinante come pochi.