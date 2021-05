“Primavera della Calabria” lotta per “un 1° Maggio della ‘Cunchiudenza’”

“Vogliamo onorare il 1° Maggio, festa del lavoro, ma soprattutto dei lavoratori, con la nostra vicinanza alle tante lavoratrici e lavoratori che, nonostante il Covid, e proprio a causa del Covid hanno moltiplicato i loro sforzi e i loro sacrifici per non far mancare agli altri i servizi essenziali e il sostegno ai più fragili e ai più colpiti dalla pandemia. Ancor di più con la nostra vicinanza a chi il lavoro l’ha perso, ricordando che il miglior modo di festeggiare la Festa dei lavoratori è mettersi accanto a loro nella protesta e nella rivendicazione di un lavoro vero, tutelato e pagato equamente”.

Così il movimento “Primavera della Calabria” che rileva che “questa pandemia ha allargato il divario fra lavoratori garantiti e no, fra lavoratori ben pagati e no, fra chi può aspirare ad averne uno e chi rischia di non averlo mai. Donne e giovani in primis” che ritiene “questa situazione inaccettabile” e si dice “accanto ai milioni di persone che lottano ogni giorno per il diritto a vivere dignitosamente del proprio lavoro, per ottenerlo, per mantenerlo, per non essere sopraffatti dagli abusi o dai ricatti”. Per questo “Primavera della Calabria” celebra questa giornata “impegnandosi per il lavoro di tutti, per le fragilità vecchie e nuove di tutti i lavoratori, sollecitando la soluzione di tutte le vertenze aperte e la stabilizzazione dei tanti precari che garantiscono, soprattutto nella nostra Regione, servizi essenziali e di pubblica utilità. A partire dal disastro nella gestione della Sanità, che ha cancellato moltissimi posti di lavoro, in un momento in cui, al contrario, ci sarebbe stato bisogno di maggiori e qualificate forze in campo. Senza dimenticare le partite Iva e i nuovi poveri, provenienti dalla classe media e delle libere professioni, oggi scivolate in una povertà invisibile e senza aiuti”.

“Troppi problemi da risolvere – sottolinea il movimento – per rimanere nella sola celebrazione. Perché oggi più di prima in Calabria il lavoro è un miraggio per troppi e, troppo spesso, moneta di scambio politico-clientelare, quando non lavoro nero, mal pagato o sottopagato per tanti altri. In assenza di interventi strutturali e di sistema sullo sviluppo delle Regioni rimasta indietro – che pure il Recovery Plan ha frustrato destinando al Sud minori fondi di quelli destinati dall’UE – rischiamo di restare la maglia nera d’Italia e d’Europa per disoccupazione/inoccupazione femminile ed emigrazione giovanile. Occorre reagire concretamente a questo abbandono! Il Sud non è una causa persa! Il Sud è pieno di ricchezze e talenti che hanno il diritto di poter vivere e operare, per renderlo ancora più bello e ricco, senza dover pensare all’emigrazione come unica soluzione possibile! Siamo l’opportunità del Paese e dell’Europa, non la sua zavorra! Che la lotta per il lavoro e per la dignità dei cittadini meridionali siano il primo fronte di questa rivoluzione democratica per la “liberazione” del Sud dalla malapolitica, dal malgoverno e dagli egoismi miopi della parte ‘ricca’ del Paese! Sogniamo una società ‘diversamente ricca’, ‘equamente ricca’ e finalmente solidale, così come scritto nella nostra Costituzione. Lottiamo – è la conclusione – per una democrazia compiuta, per un Paese finalmente fondato sul lavoro e sulla dignità, per tutte e tutti”.