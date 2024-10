Prima vittoria in A3 per la Domotek Volley: Modica cede il passo ai reggini

Al PalaRizza di Modica l’esordio in questa stagione per Avimecc Modica e Domotek Reggio Calabria, quest’ultima new entry del girone Blu di Serie A3.

Reggio Calabria ottiene un successo importante e storico, contro una squadra preparata e collaudata. Una carica agonistica unica per i ragazzi di mister Polimeni che danno appuntamento ai tifosi amaranto per domenica 20 ottobre alle 18 per l’esordio in casa contro Lagonegro al PalaCalafiore.

La cronaca:

Serve Chillemi la prima palla dell’incontro, ottima ricezione e schiacciata per Stufano, primo punto del match alla Domotek.

Chillemi con il diagonale riporta il punteggio in parità, 4-4.

Fase iniziale molto equilibrata con le squadre che cercano di prendere le misure in entrambe le fasi. Punto del 10 pari a conferma del momento, il muro di Modica funziona, i reggini reagiscono subito e si riportano in vantaggio con la schiacciata di Soncini.

Capitan Laganà firma il primo mini break del match per il 12-14, subito interrotto dai siciliani che sfruttano gli attacchi in primo tempo di Buzzi per ristabilire il pareggio sul 15-15. Capelli tocca la rete sulla schiacciata e regala il punto alla Domotek, sul 20-22 chiamato il primo timeout dalla panchina dell’Avimecc in un momento delicatissimo del set. Sale in cattedra Lazzaretto per i reggini, Modica non molla e annulla 4 “set point” ma non basta, la Domotek si aggiudica il primo set con il punteggio di 25-27.

Si apre diversamente il copione del secondo set, Domotek “galvanizzata” va subito avanti, la correzione al videocheck vale il 1-4.

Laganà serve l’ace del massimo vantaggio per i calabresi.

I locali provano a riavvicinarsi ma pesano gli errori al servizio.

Gli amaranto ne approfittano e si portano a 6 lunghezze di vantaggio, 6-12.

Soncini tiene a distanza Modica con l’attacco del 9-15, Capelli prova ad accorciare trovando il varco nel muro calabrese.

Cavasin schiaccia bene ma cade male sul terreno, brutto appoggio del ginocchio, subito soccorso dallo staff medico. Domotek in totale controllo, secondo set che termina 17 a 25 per gli ospiti.

Modica prova a reagire dopo i due set persi, primo punto ai padroni di casa ma gli ospiti non si tirano indietro e Lazzaretto risponde con un ottimo attacco. La schiacciata di Barretta riporta Modica avanti, il diagonale di Capelli termina fuori, torna l’equilibrio visto nel primo set.

Laganà, sempre lui, porta avanti i suoi con un ace subito vanificato da un servizio a rete, 11-11 . Calo di concentrazione dei reggini e mini parziale Modica, qualche errore sul servizio per le due squadre e livello tecnico della partita che inevitabilmente ne risente.

Il gesto tecnico di Spagnol riporta in parità la Domotek.

Barretta schiaccia, Buzzi piazza un “monster block” e Modica si porta sul 18-15, provando a riaprire il match. Stufano interrompe il parziale dei siciliani, Barretta arma il braccio e non perdona, 16-20.

Il muro di Modica si irrobustisce, i reggini si aggrappano agli attacchi di Picardo. Modica rimette tutto in discussione, il terzo set va ai siciliani, termina 25-19.

Calabresi che ritrovano concentrazione e intensità dei primi due set, ma l’equilibrio continua a regnare.

La formazione di casa difende e contrattacca supportata dal pubblico presente sugli spalti.

Il diagonale di Laganà fissa il vantaggio Domotek, 7-8.

Soncini fa la voce grossa in attacco e tiene su i suoi nel punteggio, 11-14 a metà quarto set.

Modica reagisce e ritorna in paritá, i ragazzi di Antonio Polimeni rispondono e sfoderano gli artigli riportandosi in vantaggio sul 20-21.

Salvataggio di Soncini e schiacciata di Laganà: segue il gesto di frustrazione di Chillemi e arriva il doppio cartellino al capitano dei padroni di casa.

Laganà schiaccia, il muro di Modica non contiene, si conclude a favore della Domotek il quarto set sul 23-25.

Esordio vittorioso della Domotek nel girone blu di serie A3, Modica cede il passo ai calabresi tra le mura amiche. Un successo che dà brio e slancio agli amaranto.

IL TABELLINO: AVIMECC MODICA – DOMOTEK REGGIO CALABRIA 1-3

AVIMECC MODICA: Barretta 11, Raso, Pappalardo, Capelli 15, Cavasin 1, Putini 1, Chillemi 10, Nastasi, Cipolloni, Tomasi, Buzzi 4, Italia, Matani 4. All. Di Stefano

DOMOTEK REGGIO CALABRIA: De Santis, Giuliani, Stufano 9, Galipó, Spagnol 1, Picardo 6, Lopetrone, Esposito, Lamp, Murabito, Pugliatti, Laganà 6, Soncini 13, Lazzaretto 17. All. Antonio Polimeni Ass Gianluca Marchetta

ARBITRI: Giorgianni – Spinnicchia

VIDEOCHECK: La Delia

PARZIALI: 25-27 (38’), 17-25 (32’), 25-19 (30’), 23-25 (36’).