Prima uscita pubblica di demA in Calabria: presente il leader Luigi De Magistris

Parte da Reggio Calabria il lancio del Movimento Democrazia e Autonomia nella nostra regione.



Sabato 26 ottobre alle 17:30, presso l’Auditorium Don Orione “Reggio è tornata. Da Sud tornare a essere Città”, incontro pubblico in cui Luigi De Magistris, insieme al coordinatore per il Mezzogiorno Michele Conia e al candidato sindaco Saverio Pazzano, illustrerà i principi del municipalismo su cui ha improntato la sua azione amministrativa e che sono stati ispiratori dell’Amministrazione Conia a Cinquefrondi.

“Le città e i popoli – scrive de Magistris sul suo blog ospitato da Huffington Post – possono costruire un neo-municipalismo europeo e mediterraneo che metta al centro diritti e bisogni, giustizia sociale e uguaglianze.

Mettere al centro lo sviluppo della persona umana, il lavoro, l’ambiente. È necessario un piano straordinario di investimenti per la messa in sicurezza del Continente e per un’economia che metta al centro persone e natura, vita e diritti, lavoratori ed imprese, non più solo profitto, capitale e consumismo senza regole.”

“La nostra regione – commenta Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi – con le sue caratteristiche territoriali e le sue risorse da valorizzare, potrà avere grandissimi benefici dalla diffusione di questo modello amministrativo. In questi anni, da sindaco, ha lavorato per ricostruire il legame fondamentale fra cittadini ed amministratori, senza il quale nessun processo di sviluppo può essere realmente efficace”.

“Questo – riferiscono i suoi rappresentanti – è solo il primo di una serie di appuntamenti che il Movimento demA organizzerà in tutto il territorio regionale, per conoscere le peculiarità di tutti i territori, incontrare le persone e costruire un’alternativa di governo che parta da loro per affrontare le criticità che da troppi anni restano irrisolte.

Un invito alla partecipazione e alla collaborazione per sprigionare le energie e le tante competenze della nostra regione. Per avere il diritto di restare nella propria terra se si vuole, per una sanità che garantisca il diritto alla cura senza più viaggi della speranza, per un sistema di trasporti degno di un Paese civile, perché il lavoro sia un diritto, come sancito dalla nostra Costituzione, e non una concessione del potente di turno, per combattere formalmente le mafie anche quelle nei palazzi”.