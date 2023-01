Prima uscita pubblica del presidente della Provincia L’Andolina a Serra San Bruno: sopralluogo presso la palestra interscolatica e l’Istituto superiore

Prima uscita pubblica del neopresidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina che stamattina ha effettuato un sopralluogo presso la Palestra intercolastica e l’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi”. L’Andolina è stato accompagnato dal sindaco Alfredo Barillari, dal consigliere provinciale Daniele Galeano, dall’assessore comunali Raffaela Ariganello, dal dirigente provinciale Carolina Bellantoni e da altri tecnici provinciali.

L’Amministrazione comunale ha inteso rendere consapevole il presidente rispetto alle problematiche che affliggono le due strutture: la palestra si trova in uno stato di sostanziale abbandono e si rende necessario intercettare finanziamenti finalizzati al recupero; i locali dell’ex liceo scientifico devono essere messi in sicurezza e va inoltre risolta la questione relativa al sistema di riscaldamento.

“Intendiamo procedere con solerzia – ha commentato il primo cittadino – per porre fine ad alcune situazioni di disagio, per garantire pienamente il diritto allo studio e dare nuove opportunità ai nostri giovani. Siamo sicuri che la collaborazione con il presidente L’Andolina, che si è dimostrato subito sensibile rispetto a quanto illustrato, sarà proficua e produrrà ricadute positive per la popolazione. Il nostro impegno, in sinergia con le altre Istituzioni – ha concluso – va avanti e punta a migliorare le condizioni di vita della comunità, che ha compreso i nostri sforzi e continua a sostenerci quotidianamente”.

“Manteniamo alta l’attenzione sul nostro entroterra – ha aggiunto Galeano – tutelando con massima urgenza il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Risolveremo a breve il problema all’impianto di riscaldamento presente in uno dei plessi scolastici: i lavori hanno compreso importanti interventi di manutenzione straordinaria”.