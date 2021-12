Prima settimana del Piano di controlli “green pass”: il bilancio nel Vibonese

La Prefettura di Vibo Valentia rende noti i risultati dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di Finanza e dai Corpi di Polizia municipale in conformità al Piano di controllo della certificazione verde covid-19 varato dal Prefetto Roberta Lulli, lo scorso 1° dicembre.



Sono state sottoposte a controllo del possesso della certificazione verde covid-19 (cosiddetto “green pass”) 1989 persone; di queste, 35 sono state assoggettate a sanzione essendo state rinvenute sprovviste della certificazione richiesta per l’accesso ai servizi presi in considerazione dai decreti legge n. 52 e 172 del 2021.

Sono stati controllati 370 esercizi commerciali; di questi, 7 sono stati sono stati sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria per mancato rispetto dell’obbligo di verifica del possesso del green pass da parte degli avventori e 28 a chiusura provvisoria dell’esercizio da uno a dieci giorni.