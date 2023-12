Prevista per il 16 dicembre la presentazione del calendario degli artisti dell’associazione “Fior di loto”

Sarà presentato il 16 dicembre presso palazzo Gagliardi, a Vibo Valentia, il calendario degli artisti dell’associazione “Fior di loto”. Un nuovo viaggio nell’arte, alla scoperta di nuovi colori, ed emozionanti poesie. In occasione dell’evento è previsto un confronto con il console dei maestri del lavoro della Calabria Francesco Saverio Capria, l’assessore alla cultura Giusy Fanelli e l’editor Sonia Demurtas. Il 12 mesi, targato Sd Collection anno 2024, è ricco di novità: «Ogni artista e poeta è presente con una foto personale e breve biografia. Si tratta di un modo – spiega Demurtas – per permettere ai partecipanti di avere ampia visibilità. Un calendario artistico dove nulla è lasciato al caso. Lo scorrere dei mesi ci proietta in un mondo pieno di bellezza dove tutto si colora di meraviglia, speranza, entusiasmo e soprattutto tanta emozione. Un buon auspicio – sottolinea la promotrice – per un nuovo anno tutto da vivere a colori». Gli artisti che questo 2024 fanno parte del calendario sono: Francesco Saverio Capria, Patrizia Rosas, Carla Croce, Claudio Esposito, Francesco A. Solano, Terracciano Pasquale, Leonardo Cristofaro, Sergio Camellini, Licia D’urzo, Gregorio Procopio, Mirko Capponi, Grazia Bertucci, Antonio Franzè, Monica Colombaro, Romina Monteleone, Eleonora Laganà, Cristina Corso, Luigi Vicidomini, Anna Callipo, Fabio Mascaro, Pino Indrieri, Rosita Panetta, Francesco Logoteta, Sonia Demurtas, Caterina Rizzo, Michele Pochiero, Nicoletta Bertoncini, Carmela Costanzo, Maria Costa, Anna Alfano, Valerio Prestia, Augusto Arrotta, Maria Luigia Unida, Melina Morelli, Renata De Santo, Domenico Virdo’, Tania Marino, Luciano Tigani, Silvana Costa, Antonella Fortuna, Giovanna Santangelo, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Nazarena Cilli, Sador, Francesco Naccari. “Nessun artista può sentirsi appagato solo dall’arte. C’è il naturale desiderio di rendere nota la propria maestria.” …ed è nella natura dell’uomo farsi conoscere, soprattutto per chi fa arte farsi notare è un trampolino di lancio. L’associazione “Fior di loto” rende i suoi artisti unici, li porta avanti riuscendo a gratificare la loro passione, la loro voglia di emergere e soprattutto li sprona a non arrendersi, ed andare sempre avanti, credendo nelle proprie potenzialità. L’arte non si può separare dalla vita. È l’espressione della più grande necessità della quale la vita è capace”… Così scriveva Robert Henri ed aveva pienamente ragione… In occasione del calendario artistico poetico targato SD collection tutti gli artisti selezionati per fare parte del progetto hanno avuto un attestato di merito per avere contribuito con la loro arte alla realizzazione di un opera unica e carica di emotività. Si è parlato tanto di empatia in questo momento così delicato e tutti noi sappiamo che ogni artista è capace di trasmettere emozioni e positività, gli artisti sono il cenacolo dei sentimenti. È stato detto che la bellezza, l’arte, la poesia salveranno il mondo, noi sognatori ci crediamo fortemente ed i poeti e i pittori che sono stati selezionati per questo 12 mesi sono davvero persone ricche di emozioni e sentimenti ed hanno saputo dare prestigio e lustro al calendario artistico poetico targato SD collection anno 2024, a loro va il nostro grazie più profondo, il mondo ha bisogno di gente come voi… artisti con l’esigenza di dare voce a idee, sensazioni ed emozioni, che, creano elementi di scambio a livello culturale, con condivisione di interessi, con questo continuo scambio di sensibilità sta lentamente prendendo vita il mondo del cuore.